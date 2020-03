Crociere, la denuncia dei tour operator: «Persi 490mila passeggeri tra marzo e aprile»

Il problema, in questo caso, è legato al fatto che normalmente le visite mediche per rinnovare i certificati sanitari, per chi non è in Italia, vengono eseguite nei porti esteri dove si trovano le navi. Ma in questo momento i medici all’estero non vogliono visitare gli italiani, per timore del virus; ed era quindi necessario un provvedimento ad hoc.

«Si tratta – scrivono le associazioni - di due prime risposte importanti che possono risolvere una parte delle difficili situazioni che le nostre navi stanno fronteggiando, con il rischio di non poter garantire l’operatività e la regolarità dei traffici».

Assarmatori, Confitarma e Federagenti esprimono anche gratitudine al ministero degli Esteri «per la consistente attività in corso in quei Paesi ove, nei porti, sono stati riscontrati problemi per la libertà di attracco delle navi Raoul de Forcadee per la movimentazione di marittimi nazionali».