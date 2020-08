Crociere: è partita da Genova la prima nave dopo la pandemia La nave Msc Grandiosa ha preso il largo con circa mille ospiti, l'80% italiani, poi ci saranno imbarchi anche negli altri porti per un totale di circa 2500 passeggeri

E' salpata come previsto intorno alle 19 da Genova la prima crociera dopo la pandemia. La nave Msc Grandiosa ha preso il largo con circa mille ospiti, l'80% italiani, poi ci saranno imbarchi anche negli altri porti per un totale di circa 2500 passeggeri.

La crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale fa scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. La compagnia tiene vuote 250 cabine, un decimo del totale, per qualsiasi necessità.

A permettere alle grandi navi passeggeri il ritorno in attività è stato il 'decreto Agosto' del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il primo armatore a ripartire è stato appunto Msc, con il viaggio che inizia oggi, e con quello del 29 agosto della 'Magnifica' che farà tappa anche in Grecia.

“Quella di oggi è una giornata memorabile per Genova, per l'Italia e per l'industria crocieristica” ha affermato presentando il viaggio l'executive chairman di Msc Pierfrancesco Vago, mentre per il sindaco Marco Bucci il viaggio della Msc Grandiosa rappresenta un segno tangibile di ripresa di una delle filiere fondamentali per l'economia della nostra città”.

“Le crociere sono strategiche per la Liguria - ha aggiunto il governatore Giovanni Toti - Ringrazio la Msc anche per il tempestivo lavoro fatto per adeguare le navi e i programmi all'attuale emergenza sanitaria”.

Capienza ridotta

I primi passeggeri della 'Grandiosa' hanno trovato infatti, innanzitutto, una nave meno piena dell'ordinario, con una capienza ridotta del 30%, l'accesso a buffet e ristoranti ridisegnato, un servizio sanitario potenziato. Ma soprattutto sono stati disposti test per tutti, ospiti ed equipaggio, in partenza e quotidianamente nel corso della crociera. Msc ha inoltre previsto che gli ospiti che scenderanno in terra straniera, dunque per le prime due crociere Malta e Grecia, potranno essere sottoposti al tampone prima del rientro in Italia, senza costi aggiuntivi.

Uno dei nodi che sono stati affrontati per la ripresa del crocierismo, infatti, è quello delle escursioni a terra. La nave partita oggi, per esempio, toccherà i porti di Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta, a Malta: sono permesse solo escursioni 'protette' e controllate, organizzate dalla compagnia.