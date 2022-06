Crociere, tornano a crescere i passeggeri

Vago ha però anche spiegato, a margine del summit, di ritenere che, nel prossimo futuro, «non si continuerà a commissionare navi in maniera massiva. Nel momento del boom siamo arrivati a ordinare tre unità l’anno. Ora sicuramente ci sarà un riaggiustamento. Stiamo parlando di un mercato, quello delle crociere, che ha bruciato cassa in maniera importante nell’ultimo triennio, con interessi che crescono e un debito che si dovrà ripagare. Penso che questo rallenterà un po’ la logica e torneremo a un mercato meno drogato. In Borsa lo chiameremmo Bear, un po’ in difesa».

Nuove unità a Gnl

Ma questo trend, ha proseguito Vago, farà sì che le compagnie si concentrino anche sulle nuove tecnologie di sostenibilità. Nei prossimi sei anni, in effetti, saranno varate ben 24 navi da crociera alimentate a Gnl (gas naturale liquefatto).

«Msc, ad esempio - ha detto Vago - sta entrando nel settore del lusso, lanciando il marchio Explora. Abbiamo ordinato a Fincantieri le prime due navi, che avranno motori diesel. Ma per le due successive, il 30 maggio scorso ho bloccato gli ordini, dicendo a Fincantieri: fermatevi e fatele diventare a Gnl. Sembra semplice ma per un’industria come Fincantieri, che ne ha già iniziato la realizzazione, non lo è».

«Stiamo poi parlando - ha aggiunto Vago - di una spesa in più, per noi, di 115 milioni circa a nave (che ne costa già 500 senza Gnl, ndr). E non lo si fa per un ritorno immediato, perché certo non si può far pagare il triplo al passeggero per aver dotato la nave di motori a gas. Lo facciamo perché l’azienda vuole investire per andare verso il l’obiettivo net zero nel 2050».

Motori a idrogeno e fuel cell

Per la quinta e la sesta nave di Explora, previste in ordine, afferma Vago «vogliamo spingerci ancora più in là, puntando su motori a idrogeno e fuel cell. Di questo stiamo parlando, al momento, con Fincantieri».