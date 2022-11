Crociere, Venezia punta sugli scali diffusi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I porti di Venezia e Chioggia, nel 2022, hanno registrato, per quanto riguarda le crociere, 214 toccate per 238mila passeggeri totali, di cui 197mila in homeport (che sono, cioè, imbarcati e sbarcati lì). Le attese per il 2023 sono di 271 toccate e 600mila passeggeri di cui 540mila in homeport.

Numeri ancora molti lontani da quelli che si registravano prepandemia e prima del decreto legge 103/2021 che ha sancito il divieto di ingresso in laguna (e quindi alla Stazione marittima) delle navi da crociera da 25mila tonnellate in su. Nel 2019, infatti, si registravano 498 toccate e 1.618.000 passeggeri, di cui 1.397.500 in homeport.

Loading...

Il divieto

Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, e commissario straordinario per le crociere, ha tracciato il bilancio della stagione crocieristica 2022 e le previsioni per il 2023. Ma ha anche illustrato i progetti infrastrutturali avviati per far risorgere il traffico crocieristico in una città che, prima del naufragio della Concordia - che ha dato benzina alle proteste, e quindi alle norme, che hanno progressivamente impedito il transito delle grandi navi passeggeri nel canale della Giudecca, fino allo stop totale col dl del 2021 - era una delle mete preferite dalle compagnie crocieristiche.

«Dall’1 agosto 2021 - detto Di Blasio - c’è stato il divieto all’ingresso alle navi di 25mila tonnellate lorde, con lunghezza massima di 180 metri e altezza di 35 metri dalla linea di galleggiamento, ad esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore. Infine c’è il consumo di combustibile in manovra che non deve essere superiore allo 0,1%. Questo ha comportato un colpo molto forte al settore: il Governo ha scelto l’immediatezza del blocco piuttosto che la transizione».

Le soluzioni

Per far fronte a una simile situazione, la struttura commissariale ha avviato, insieme a Vtp (Venezia terminal passeggeri), un progetto che prevede approdi diffusi in varie aree tra Venezia e Chioggia. Nel 2022, ha spiegato, si sono conclusi i lavori sulle banchine Liguria e Lombardia a Marghera, terminal per il traffico commerciale sui quali possono far scalo anche le unità di crociera ma che ancora hanno una tensostruttura di accoglienza per i passeggeri solo provvisoria.