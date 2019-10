Crocifisso in aula, Fioramonti: «Sono per scuola laica». E divampa la polemica Si riaccende una querelle “storica”, quella tra chi è favorevole e chi contrario al crocifisso nelle aule delle scuole italiane. Una controversia mai sopita tra cattolici e laici che partì quasi un ventennio fa con una crociata da parte di Adel Smith, presidente dell'Unione musulmani d'Italia e del giudice Luigi Tosti, promotori di una battaglia anti-crocifisso di An.C.

Dopo le parole del ministro dell’Istruzione Fioramonti, che si è detto a favore di una scuola laica. si è riacceso lo scontro tra chi è a favore e chi contro al crocifisso nelle scuole

Nuovo governo, nuovo ministro dell’Istruzione, nuova “visione” o punto di vista sull’opportunità di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. «Dobbiamo mettere il crocifisso nelle classi scolastiche durante il periodo di Natale» aveva tuonato Marco Bussetti, ex ministro della Pubblica istruzione nell’esecutivo giallo verde, dal palco di Piazza del Popolo, a dicembre, alla manifestazione della Lega. «Non bisogna vergognarsi delle nostri tradizioni: senza le tradizioni - aveva aggiunto - non siamo niente».

Fioramonti: «Crocifisso in aula? Sono per scuola laica»

Con il Conte due, e l’arrivo al dicastero di Viale Trastevere del pentastellato Lorenzo Fioramonti, la posizione è cambiata: «Credo in una scuola laica - ha spiegato il ministro, intervenuto alla trasmissione “Un giorno da Pecora” -. Ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare».

Dibattito “storico”

Parole che hanno riacceso una polemica “storica” tra chi è favorevole e chi contrario al crocifisso nelle aule delle scuole italiane. Una controversia mai sopita tra cattolici e laici che partì quasi un ventennio fa con una crociata da parte di Adel Smith, presidente dell’Unione musulmani d'Italia e del giudice Luigi Tosti, promotori di una battaglia anti-crocifisso. Con una sentenza del 2011 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito che il crocifisso può restare affisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane.

Si accende la polemica politica: no di Forza Italia e FdI

Il tema è soprattutto politico. Il presidente dei deputati Forza Italia Maria Stella Gelmini ha lanciato un altolà: «Il crocifisso non è un elemento di arredo - ha sottolineato -, ma la testimonianza delle radici del nostro Paese. La sua presenza sulle pareti delle aule scolastiche, contrariamente a quel che pensa il ministro Fioramonti, non impedisce di esprimersi agli studenti di altre culture e religioni, ma sta lì a ricordare che la laicità che il ministro liberamente rivendica è conseguenza diretta proprio delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa». Su posizioni analoghe anche Fratelli D’Italia. «Ricordiamo al ministro che, pur rispettando tutte le religioni, qui - ha affermato Paola Frassinetti, deputato di Fdi e vicepresidente della Commissione Cultura della Camera - siamo in Italia ed è giusto che nelle aule ci sia il Crocifisso. I fedeli di altre religioni devono per prima cosa rispettare i simboli della nostra fede, altrimenti, se ne sono infastiditi, nessuno li obbliga a rimanere qua».