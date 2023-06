Crolla Casino a Parigi dopo il piano sul debito con diluizione degli azionisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scende in picchiata il prezzo delle azioni del gruppo di grande distribuzione francese Casino, fortemente indebitato, che sulla piazza di Parigi perde oltre trenta punti percentuali dopo aver registrato nelle prime battute di seduta una flessione del 35%, raggiungendo il prezzo più basso mai toccato nella sua storia. Segue a ruota la società controllante Rallye che intorno a metà seduta cede il 30,35% con il CAC 40 in progresso dello 0,54%.

La società, che sta lavorando a un piano di ristrutturazione del debito, ha annunciato che, a prescindere da questo, gli azionisti "saranno massicciamente diluiti" e che Rallye "non controllerà più Casino". Questa mattina il prezzo dell'azione, sospeso per lunghi minuti dopo l'apertura delle contrattazioni a causa delle forti fluttuazioni, è sceso del 35,17% a 4,87 euro.

La società ha avviato a fine maggio, con l’approvazione del Tribunale del Commercio di Parigi, una procedura di conciliazione con i creditori per un periodo di quattro mesi, fino al 25 settembre. L’accordo, che si lavora per chiudere entro il mese di luglio, punta a ottenere un contributo di “almeno 900 milioni di euro” in mezzi propri: è quanto necessario, rende noto il gruppo, per permettere la realizzazione del piano strategico 2023-2025 “in adeguate condizioni di liquidità”. La società propone, inoltre, la conversione in equity di tutto il debito non garantito, stimato a oltre 3 miliardi. Il debito finanziario lordo di Casino a fine marzo ammontava a 6,23 miliardi di euro.

E se nelle scorse settimane non sono mancate proposte di ricapitalizzazione e riorganizzazione, il gruppo diretto da Jean-Charles Naouri ha avvertito che i pretendenti pronti a iniettare denaro dovranno presentare le loro offerte entro e non oltre lunedì 3 luglio. Le proposte, ad oggi non formali, sarebbero due: da un lato quella del trio composto da Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, per un rafforzamento del capitale per 1,1 miliardi di euro (con un investimento dai 200 ai 300 milioni da parte dei tre uomini d’affari e la restante quota da altri soggetti interessati); dall’altro lato c'è l'offerta del miliardario ceco Daniel Kretinsky, che attualmente detiene il 10% di Casino, e già a fine aprile si è fatto avanti con altri azionisti per una ricapitalizzazione fino a 1,1 miliardi di euro: se la sua proposta dovesse prevalere, Kretinsky potrebbe prendere il controllo della società.