Crolla il commercio globale: è solo l’inizio

ITALIA, VARIAZIONI A 12 MESI DELLE IMPORTAZIONI CON L'ESTERO Dati in percentuale Loading...

A marzo 2020 si è registrato un declino delle importazioni superiore al -20%, attribuibile principalmente alla zona extra-Ue (-11,4%), un dato coerente con il precoce lockdown dell'economia cinese di febbraio-marzo. In ogni caso è la prima volta da oltre 10 anni che si registrano variazioni negative simultanee dei volumi importati da tutte le principali macro-aree geografiche.

Non è comunque complessivamente un calo record; nei primi mesi del 2009 si sono registrate contrazioni consecutive nell'ordine del -20, -30%. Purtroppo va considerato che stiamo osservando solo i primi effetti di uno shock sulla domanda nazionale di beni destinato a peggiorare e che potrebbe durare parecchi mesi. Pertanto non è implausibile che si possa osservare nei prossimi trimestri un quadro di contrazione delle importazioni peggiore di quello del 2008-2009.



Il dato delle esportazioni, più volatile, va di pari passo con quello delle importazioni ed evidenzia un impatto maggiore del commercio interno all'area Euro, per via della chiusura quasi contemporanea delle principali economie comunitarie e i conseguenti riflessi negativi sulle catene produttive integrate della manifattura italo-tedesca (-12,26% su una contrazione totale del -20%). Il dato flash rilasciato dall'Istat sull'andamento delle esportazioni ad aprile rileva un calo più che eccezionale del -44,2% su base annua, mai sperimentato dal 1993.

I dati sul Pil trimestrale nelle principali economie globali sono solo parzialmente coerenti con quelli del commercio internazionale.

Infatti in questo ranking, Francia (-5,83%) Spagna (-5,24%) e Italia (-5,4%) sono in pole mentre Regno Unito e Germania hanno accusato un calo più limitato. Plausibilmente questo effetto fino a marzo è dovuto al maggiore numero di giorni di lockdown per chi ha cominciato prima e, per l'Italia, anche allo shock che si è sul manifatturiero prima delle chiusure per via dei rapporti stretti tra le industrie italiane e cinesi.

PIL OCSE Loading...

Nei prossimi mesi è plausibile attendersi un certo rimbalzo del settore industriale globale con la progressiva riapertura delle grandi economie e la riattivazione di diverse filiere interrotte dalla fase acuta della crisi sanitaria. L'esperienza cinese ci mostra che è possibile che torni on-line oltre il 90% della capacità manifatturiera di un Paese che abbia messo sotto controllo con successo l'epidemia.

Secondo le più recenti stime, verso fine maggio la manifattura francese è tornata all'80% della capacità iniziale.

Il problema nel secondo-terzo trimestre 2020 si concentrerà soprattutto sul settore dei servizi non-tradable, che sono esposti ad un calo proporzionalmente maggiore del fatturato a causa delle misure di distanziamento sociale post-lockdown. Secondo una stima effettuata sulla base del peso dei singoli settori più esposti (ristorazione, hotel) all'impatto del social distancing in Europa, le economie di Regno Unito, Spagna ed Italia vedono rispettivamente il 30%, 25% e 21% del PIL molto vulnerabile alle forme attuali più farraginose di interazione sociale. Meno preponderante è il peso di queste categorie di servizi non-tradable per Francia (16%) e Germania (18%).

INCIDENZA SUL PANIERE DEI CONSUMI NAZIONALI Loading...

Di conseguenza un'estate 2020 con uno stretto regime di social distancing in vigore potrebbe lasciare un segno negativo sensibilmente più forte su alcune economie, rendendo ancora più asimmetrico l'impatto complessivo dello shock tra i vari i Paesi europei. Il Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha annunciato una revisione al ribasso delle stime di (de)crescita, paventando la realizzazione di uno scenario di media severità con un calo del PIL dell'area Euro tra l'8% e il 12%. Certo molto dipenderà dall'andamento dell'epidemia nei prossimi mesi e dalle scelte delle autorità sanitarie: ad esempio la Germania ha già lasciato filtrare di avere in programma un allentamento delle misure di distanziamento alla fine del mese di giugno per favorire la ripresa estiva dei consumi dei servizi non tradable.