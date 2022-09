Crolla Darktrace a Londra, il fondo Thoma Bravo fa dietrofront sull'Opa

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il dietrofront del private equity Thoma Bravo fa sprofondare le azioni del gruppo di cybersecuirty Darktrace alla Borsa di Londra. Le quotazioni scendono di oltre il 30% portando la capitalizzazione sotto i 2,5 miliardi di euro. Ad agosto erano state confermate le indiscrezioni sull'avvio di un confronto tra il fondo di investimento e la società in vista di una possibile offerta, ma questa mattina Thoma Bravo ha annunciato l'intenzione di non formulare proposte e il consiglio di amministrazione di Darktrace, in una nota, ha confermato che le trattative si sono concluse.

Il cda ha comunque sottolineato la propria fiducia nelle prospettive future del business presentando i numeri dell'esercizio 2022 che hanno visto i ricavi aumentare del 45,7% a 415,5 milioni di sterline con un ebitda rettificato di 91,4 milioni. Per il 2023 Darktrace si aspetta un incremento dei ricavi tra il 30% e il 33% e un margine ebitda del 16-18%. Darktrace è quotata alla Borsa di Londra dalla primavera del 2021 dove ha esordito con un exploit del 32% rispetto al prezzo di collocamento di 250 pence per azione. Il titolo ha segnato i massimi in area 950 pence nell'ottobre scorso per poi riavvicinarsi ai valori delle prime sedute di quotazione.

