Crolla il gas, giù i prezzi alla produzione a febbraio

Per le attività manifatturiere in media la frenata dei prezzi è così dello 0,1% rispetto al mese precedente mentre si registra un aumento del 7,8% nel confronto annuo, crescita, quest’ultima, che lo scorso dicembre era ancora superiore al 10%.

Ciò che accade per molti comparti produttivi è in sostanza una retromarcia rispetto a quanto accaduto a partire dalla scorsa estate, con i listini delle aziende gonfiati da sovraprezzi legati alla corsa dell’energia. In molti casi in effetti i fornitori sono riusciti a negoziare un’indicizzazione diretta, prendendo come riferimento i valori di mercato per energie elettrica e gas.

Ora che il gas ha decisamente ritracciato, passando dagli oltre 300 euro al MWh della scorsa estate a un ordine di grandezza tra i 40 e i 50 euro (ora, 30 marzo, ad Amsterdam i contratti passano a quota 43), una parte di quegli aumenti inizia a rientrare.

