Crolla un ghiacciaio dell’Himalaya e l’India tema la strage: 200 dispersi e sette morti Il costone finito in una gola ha provocato il sollevamento di una enorme quantità d’acqua e di detriti che ha trovolto due centrali elettriche, ponti e strade. Immediati i soccorsi, ma è difficile ricostruire quanti lavorassero effettivamente nella zona

Un boato, e un costone del ghiacciaio himalayano Nanda Devi si è staccato precipitando in una gola dello stato settentrionale indiano dell'Uttarakhand. Così alle 11.00 di ieri ora locale un’enorme massa d'acqua si è sollevata in pochi secondi dai fiumi Alaknanda e Dhauliganga insieme a rocce e detriti travolgendo una diga, due centrali elettriche, ponti e strade. Si rischia una strage: i morti accertati, con i corpi recuperati dai soccorritori ieri , sono sette. Ma secondo quanto riferito dalla polizia locale sono almeno 200 per persone considerate disperse. Le autorità temono diverse vittime in quanto, secondo i media, almeno 150 operai che lavorano in una delle centrali elettriche.

Nessuno sa tuttavia con esattezza quante persone si trovassero nelle due centrali e quante lungo i fiumi, due affluenti del Gange, a raccogliere legna, o a lavorare. E sono spaventosi i video girati da chi si trovava sulle alture della gola nel momento della tragedia, rimbalzati e condivisi sui social, ripresi dai siti dei maggiori media del mondo. I soccorsi sono scattati immediatamente con l'impiego di squadre della polizia e dell'esercito, aerei ed elicotteri militari.

Una trentina di lavoratori sono rimasti intrappolati in un tunnel lungo 900 metri della centrale elettrica di Tapovan e alcuni sono stati salvati. Ma attorno alle 22.00 di ieri, ora locale, le operazioni sono state interrotte a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua, ha fatto sapere il Press Information Bureau dello stato. Un allerta per un nuovo innalzamento dell'acqua del fiume Dhauliganga, nel distretto di Chamoli, è stato diramato in serata. Avvertendo le popolazioni di tenersi lontane dalle rive e dalle zone più pianeggianti.

Anche il vicino stato dell'Uttar Pradesh, il più popoloso dell'India, ha messo in allerta le sue aree lungo il fiume. Intanto squadre di personale specializzato per le ricerche sono state trasportate in aereo da Delhi a Dehradun, capitale dello stato, e all'alba di domani mattina saranno trasferite, sempre in aereo nelle località colpite, a quanto riferito dal comandante Indranil Nandi dell'Indian Air Force.

«L'India è con l'Uttarakhand e la nazione prega per la sicurezza di tutti» ha twittato il premier Narendra Modi sottolineando di monitorare la situazione costantemente e di essere i contatto continuo con le autorità locali. «Piena solidarietà» all'India a nome della Francia è stata espressa dal presidente Emmanuel Macron che ha espresso vicinanza ai dispersi e alle loro famiglie. Domani due squadre di glaciologi si recheranno nelle aree colpite per cercare di verificare le cause del disastro in una zona la cui fragilità ambientale è ben conosciuta. E ripetutamente molti esperti hanno chiesto di fermare i grandi progetti idroelettrici nell'area.