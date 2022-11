Crolla l’import da Mosca, si riduce il deficit

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il crollo è evidente, un calo del 44% che va quasi ad azzerare anche il deficit mensile, appena 710 milioni, un’inezia rispetto ai 20 miliardi accumulati finora.

Il calo delle nostre importazioni da Mosca è il dato più significativo del nuovo aggiornamento Istat sull’interscambio extra-Ue, con ottobre a rappresentare un punto di svolta importante: ancora a settembre, infatti l’import da Mosca cresceva di oltre il 20%.

La scelta strategica di ridurre la nostra dipendenza dalla Russia per greggio e soprattutto gas inizia a rendersi visibile nei numeri di Mosca ma più in generale si osserva una parziale frenata globale per l’intero assetto delle importazioni. La crescita è sempre rilevante, +38,3%, ma si confronta con un balzo di 59 punti ad agosto, di 77 a luglio.

Si tratta in effetti del tasso di crescita più basso da luglio 2021.

Novità meno eclatanti invece dal lato delle nostre vendite, che rallentano ma continuano a crescere a doppia cifra: +16,6%.