Crolla il lavoro femminile al Sud: persi in tre mesi 171mila posti Per il Pil la Svimez prevede nel 2020 un calo del 9% nel Mezzogiorno, del 9,8% nelle regioni del Centro-Nord e del 9,6% a livello italiano di Carmine Fotina

Ogni mese di lockdown è «costato» quasi 48 miliardi di euro, il 3,1% del Pil italiano, oltre 37 dei quali «persi» al Centro-Nord (3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogiorno (2,8% del Pil). La stima della Svimez, l’associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, è un buon punto di partenza per riassumere numeri, proiezioni e considerazioni contenute nel Rapporto annuale presentato martedì 24 novembre. Gli effetti della pandemia si tramutano in previsioni per il 2020 peggiori di quelle formulate dalla stessa Svimez a luglio: per il Pil si tratta di -9% nel Mezzogiorno, -9,8% nelle regioni del Centro-Nord, -9,6% a livello italiano. Significa per il Pil meridionale risultare a fine 2020 al di sotto del suo picco minimo del 2014 e inferiore di 15 punti percentuali rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7).

Le perdite nel mercato del lavoro

Il Sud paga il conto innanzitutto in termini occupazionali con una riduzione nei primi tre trimestri del 2020 pari al 4,5%, il triplo rispetto al Centro-Nord: circa 280 mila posti di lavoro in meno. Rispetto al 2007, la riduzione è di quasi mezzo milione di posti. L’analisi si sofferma in particolare su un'area potenziale di quasi 2 milioni di soggetti esclusi dalle tutele: lavoratori irregolari o precari e giovani che si stanno affacciando sul mercato del lavoro senza speranza di potervi entrare. E solo una parte potrebbe essere coperta dal reddito di cittadinanza.

L’occupazione dei giovani

Risulta sempre più evidente il problema generazionale nel mercato del lavoro. Rispetto al 2008 l'occupazione giovanile si è ridotta di 573 mila unità nel Sud, a fronte di una crescita di 689 mila unità degli over 50. Nel Centro-Nord gli occupati under 35 si sono invece ridotti di 1,2 milioni di unità mentre gli over 50 sono cresciuti di 2,4 milioni.



L’occupazione delle donne

La Svimez mette con ancora maggior forza in risalto la questione femminile. La tesi è che, contrariamente alla precedente crisi economica (prevalentemente «industriale»), gli effetti occupazionali del lockdown si sono scaricati proprio sulla componente femminile, occupata nei servizi con contratti precari. L'emergenza sanitaria ha cancellato nel secondo trimestre 2020, a livello nazionale, quasi l'80% dell'occupazione femminile creata tra il 2008 ed il 2019 riportando il tasso d'occupazione delle donne a poco più di un punto sopra i livelli del 2008. Nelle regioni meridionali l'occupazione femminile persa nel periodo considerato è quasi il doppio di quella creata negli undici anni precedenti (–171 mila unità a fronte di +89 mila tra il 2008 ed il 2019) con il tasso di occupazione rimasto poco al di sopra dei livelli del 2008 (31,7% nel secondo trimestre 2020 a fronte del 31,3%) solo per effetto del calo demografico. Il calo in termini di unità è del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, al Centro-Nord con 299mila unità è stato invece del 3,9%. E la moderata ripresa del trimestre estivo, secondo Svimez, ha migliorato solo marginalmente la situazione.

La precarietà del lavoro femminile

Anche se in calo dal culmine della doppia fase recessiva, la precarietà per le donne resta decisamente più elevata rispetto a quella del lavoro maschile soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. «Quasi un quarto delle donne dipendenti a termine nel Mezzogiorno - osserva l’associazione - ha quel lavoro da almeno cinque anni ad evidenziare le scarse probabilità di trasformazione in posizioni permanenti a fronte del 13-14% delle dipendenti del Centro-Nord». E sono più diffuse le basse retribuzioni: a livello nazionale «l'11,5% delle dipendenti ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi di quella mediana a fronte del 7,9% degli uomini. Ancora più elevato è il gap nel Mezzogiorno dove circa un quinto delle donne si trova in tale condizione a fronte del 14% degli uomini».

Spicca un ulteriore dato, con evidenze anche nazionali. L’occupazione femminile in professioni cognitive altamente qualificate è calata tra il 2008 ed il 2019 di oltre 290 mila unità a livello nazionale (-7,1%), mentre negli altri Paesi europei è aumentata (+21,9% nell'Eu-15). Il calo nel Mezzogiorno è stato decisamente più accentuato (-16,2%) rispetto al Centro-Nord (-4%).