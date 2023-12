Crolla Merck a Francoforte, fallisce test su un farmaco sperimentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Crolla il titolo di Merck alla Borsa di Francoforte. L’azienda chimica e farmaceutica è arrivata a cedere oltre il 14%, scambiando a 139,80 euro per azione, dopo l’annuncio della vigilia che lo studio di fase III su Evobrutinib, farmaco sperimentale per la sclerosi multipla, non ha raggiunto l’obiettivo primario di ridurre i tassi annualizzati di ricaduta nelle persone con patologia recidivante rispetto alla teriflunomide orale. Il profilo complessivo di sicurezza e tollerabilità è risultato coerente con i risultati dello studio di Fase II precedentemente riportato.

Secondo gli analisti di Equita, «la notizia è negativa da un punto di vista strategico in quanto riduce il valore potenziale della pipeline anche se l’impatto sulle stime è a nostro avviso limitato in quanto la probabilità assegnata dal consenso a peak sales blockbuster era stata ridotta in modo significativo e da parte nostra sostanzialmente azzerata nell’aprile 2023, dopo i problemi al fegato mostrati da due pazienti del campione sotto esame». I risultati dello studio rappresentano una sfida per la divisione di Merck dedicata alla salute, in quanto potrebbero mantenere i ricavi piatti fino al 2027 e pesare sulla redditività, ha affermato Thibault Boutherin di Morgan Stanley in una nota. L'analista aveva ipotizzato un picco di vendite del farmaco pari a 2,5 miliardi di euro e ha sottolineato che, prima della battuta d'arresto, gli investitori speravano che il farmaco fosse migliore di quelli esistenti, anche se c'erano alcuni dubbi sulla sua sicurezza. L'attenzione si sposterà ora sullo xevinapant, un altro farmaco sperimentale in fase avanzata di studio per il tumore della testa e del collo.