Crolla un muraglione a Genova. Auto sprofondate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nessun ferito ma un pomeriggio all’insegna della paura per gli abitanti di via Cabrini e via Acquarone a Genova, nel quartiere di Castelletto. Poco prima delle 16 di giovedì 9 novembre, un muraglione che sosteneva una strada adibita a parcheggio è franato, portando con sé due auto e una moto parcheggiate e trascinandole lungo il terrapieno che sorreggeva il muro, fino al sottostante giardino di un edificio che comprende tre civici (32, 34 e 36) la cui facciata dà in via Acquarone e il retro in via Cabrini.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e polizia locale, che hanno dovuto procedere all’evacuazione di una decina di appartamenti, tra il pianterreno e il primo piano dell’edificio. Alcuni alloggi, peraltro, resteranno senza riscaldamento per alcuni giorni, perché il crollo ha anche danneggiato la rete del gas.



Loading...

Vicesindaco e assessore sul posto

In serata hanno fatto un sopralluogo in zona l’assessore comunale alla Protezione civile, Sergio Gambino, e il vicesindaco, Pietro Piciocchi. quest’ultimo ha sottolineato che «il Comune si attiverà sia per dare ospitalità a chi dovrà lasciare gli appartamenti, sia per tutti coloro che avranno necessità di qualsiasi tipo».

Sempre a Genova, un’altra frana con un muraglione crollato, seppure con danni meno importanti, si è registrata in via Portazza, nel quartiere di Quezzi, dove è stata chiusa la strada presso il civico 24.

Rischio crolli per le piogge intense

I crolli si sono verificati durante una giornata di pioggia intensa su Genova, dove, peraltro, non erano state emanate allerte da Arpal e Regione. D’altro canto, nei giorni scorsi, l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, aveva prefigurato come «nelle prossime settimane, su un quadro che ha superato i 700 millilitri di pioggia nell’ultimo mese», fosse prevedibile «avere episodi di smottamenti e situazioni delicate dal punto di vista geomorfologico».