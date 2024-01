Crolla una palazzina a Canale Monterano, tre estratti vivi dalle macerie

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una palazzina di due piani è crollata questa mattina a Canale Monterano, in provincia di Roma, vicino al lago di Bolsena. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie dai Vigili del fuoco e trasportate in ospedale. Si tratta di una coppia, un uomo e una donna e del figlio, un ragazzo di 18 anni, che erano rimasti bloccate sotto le macerie. Al momento sono in atto le operazioni di ricerca di eventuali ulteriori persone coinvolte. Uno dei feriti è stato accompagnatoo al policlinico Gemelli di Roma con vari traumi, mentre gli altri due sono stati portati all’ospedale di Bracciano con traumi ed escoriazioni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Bracciano.

Al lavoro anche una squadra specializzata nella ricerca fra le macerie

Tra le squadre dei Vigili del fuoco una unità del team Usar, Urban Search and Rescue, specializzato nelle attività di soccorso fra le macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.

Loading...

Crollo probabilmente causato da un fuga di gas

Il crollo è avvenuto intorno alle 8,30 in seguito a un’esplosione, causata molto probabilmente da una fuga di gas. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e il 118. Il comune di Canale Monterano si trova a circa 70 chilometri dalla Capitale.

Italgas, trovate bombole di gpl

Dalle prime verifiche l’abitazione interessata non sarebbe allacciata alla rete cittadina di distribuzione del gas gestita dalla Italgas. Lo fa sapere Italgas in una nota. «Di conseguenza - sottolinea Italgas- la causa dell’evento sarebbe da attribuire ad altra fonte. Sul luogo sono state rinvenute alcune bombole di gpl».

Una palazzina è crollata vicino a Roma probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. E' accaduto nel comune di Canale Monterano (Ansa/Vigili del fuoco)

Estratta viva la terza persona

È stata appena estratta viva dalle macerie la terza persona, residente della palazzina di due piani esplosa. I vigili del fuoco avevano individuato la persona - di cui non sono state ancora rese note le generalità - sotto le macerie, mentre gli altri due residenti dell’edificio erano stati già messi in salvo e affidati al 118 per le cure e il trasferimento in ospedale.