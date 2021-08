Crolla palazzina a Torino: quattro persone estratte vive, trovato morto bimbo disperso

1' di lettura

Sono salite a quattro, due uomini, una donna e un ragazzo, le persone estratte vive dalle macerie causate dal crollo parziale di una palazzina di due piani situata al civico 42 si strada Bramafame, non lontano dall’Allianz Stadium, alla periferia nord di Torino. Non ce l'ha fatta invece un bimbo di quattro anni, il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, ancora impegnati a trarre in salvo un altro uomo, già individuato. La giovane vittima è il figlio della donna di 34 anni salvata in mattinata dai soccorritori e trasportata cosciente ma in gravi condizioni al Cto di Torino.

Nello stesso ospedale sono ricoverati anche i due uomini. Uno di questi, un giovane di 22 anni, al momento è intubato e in prognosi riservata con il corpo ustionato al 50% (ustioni di secondo e terzo grado). La quarta persona estratta dalle macerie ha invece riportato solo lievi escoriazioni e contusioni.

L'edificio - secondo le prime informazioni sarebbe stato distrutto da un’esplosione - probabilmente dovuta a una fuga di gas - poco prima delle 9 di questa mattina. L'immobile, ha fatto sapere Italgas, “non era servito dalla rete di distribuzione cittadina del metano’’, ed è quindi da escludere “che l'eventuale dispersione possa essersi originata da impianti del gas” gestiti dall’azienda. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.