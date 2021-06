Crolla palazzo a Miami: 3 morti e 99 dispersi. Testimoni: sembrava 11 settembre

Ancora incerte le cause del crollo

«L’edificio è letteralmente crollato su se stesso», ha dichiarato ai media il sindaco di Surfside Charles Burkett, «Tutto ciò è straziante perché non significa che avremo successo nel trovare persone vive», ha ammesso. Al momento, 51 persone risultano ancora disperse: nel crollo almeno una persona è morta, mentre un’altra è gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Un funzionario dei vigili del fuoco ha confermato che sono 35 le persone estratte dall’edificio.

Ancora non è stato stabilito cosa abbia causato il crollo: sono ancora in corso le indagini sui lavori che si stavano realizzando sul tetto. Secondo le ultime perizie, il crollo ha letteralmente strappato i muri e lasciato ancora esposte le case della parte rimasta in piedi, in quella che adesso sembra, dalle foto dall’alto una gigantesca “casa delle bambole”. Tra le testimonianze c’è quella di Barry Cohen, 63 anni. L’uomo ha confermato che lui e la moglie stavano dormendo quando hanno sentito un rumore che sembrava un fulmine. «Non potevo uscire dalla porta», ha raccontato Cohen. La coppia è tornata al piano di sopra, ha gridato aiuto e alla fine è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco.

Testimone: «Scena da 11 settembre»

«Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze, sembrava una scena da 11 settembre». Così alcuni testimoni descrivono il crollo del palazzo a Miami. «È come se fosse scoppiata una bomba», raccontano. Nicholas Balboa, che si trovava nelle vicinanze, racconta di essere sceso in strada in piena notte dopo aver sentito un botto. «Pensavo fosse un tuono, poi ho sentito il terreno tremare», dice. Una volta avvicinatosi al luogo ha sentito una voce e visto un ragazzo fra le macerie. «Vedevo le sue braccia. Diceva non lasciarmi», racconta. Giunti i soccorritori, ha segnalato il ragazzo che è stato poi messo in salvo.