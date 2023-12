Crolla il tenore di vita dei sudditi di Re Carlo

Hunt ha insistito che il budget da lui appena presentato contribuirà a rilanciare la crescita, con tagli alle tasse finanziati con ulteriori riduzioni della spesa pubblica. Il rapporto della Resolution Foundation e dell’Lse però critica i piani del cancelliere, definendoli “poco seri” perché «la retorica positiva non si traduce automaticamente in realtà positiva».

Lo studio, presieduto da Minouche Shafik, ex vicegovernatrice della Banca d’Inghilterra, prevede che il tenore di vita dei lavoratori britannici non tornerà ai livelli pre-crisi fino al 2027. Il rapporto sottolinea che il declino economico ha colpito particolarmente i giovani, 9 milioni dei quali non hanno mai lavorato in un’economia “in salute”, con produttività e salari in aumento.

Serve una nuova strategia economica

Serve quindi una nuova strategia economica «fondata non sulla nostalgia o su speranze velleitarie, ma sui nostri veri punti di forza -, ha detto Torsten Bell, chief executive della Resolution Foundation -. Serve onestà sui cambiamenti e i compromessi necessari. È ora che la Gran Bretagna inizi a investire sul suo futuro invece di vivere del passato».

Il leader laburista Keir Starmer, anche lui intervenuto al lancio del rapporto, ha dichiarato che rilanciare l’economia sarà «l’ossessione» del suo partito, se come previsto vincerà le elezioni. Un futuro Governo laburista punterà tutto sulla crescita ma non intende «riaprire i rubinetti» e aumentare la spesa pubblica in modo incauto spendendo soldi che non ci sono, ha assicurato Starmer, dato che le finanze pubbliche sono in crisi.

«Le decisioni che questo Governo sta prendendo, per non parlare di quello che hanno fatto negli ultimi 13 anni, limiteranno per forza quello che un Governo laburista potrà fare», ha detto Starmer, che da mesi cerca di rassicurare il mondo del business sulla serietà e competenza economica del suo partito e ha preso le distanze dall’estremismo del suo predecessore Jeremy Corbyn.