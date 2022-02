Crollano le estrazioni di gas: -18%. Italia più dipendente dalla Russia (che aumenta la fornitura)

Il contributo del Tap e l’export

E poi, nuova proposta, nel bilancio del 2021 compaiono i 7,21 miliardi di metri cubi affluiti dall’Azerbaigian attraverso il Tap, il metanodotto avviato un anno fa dopo le proteste senza fine dei comitati nimby. Altre voci sono la Libia, l’Olanda con la Norvegia, i terminali di rigassificazione di Livorno e La Spezia.

Il contributo del gasdotto Tap, la ripresa dell’Algeria e il fatto che la Russia abbia continuato a esportare verso l’Italia hanno dato disponibilità aggiuntiva e a prezzi competitivi che ha consentito anche il fenomeno dell’export. Quando le quotazioni del metano sul mercato italiano erano leggermente inferiori a quelle furibonde del mercato europeo, i trader hanno comprato in Italia. Così l’Italia è diventata anche un paese esportatore di gas. Quantità piccole, 1,54 miliardi di metri cubi, ma indicative.

Le paure (infondate) dei terremoti

Il crollo dell’estrazione italiana viene non solamente dallo svuotarsi dei giacimenti più vecchi ma soprattutto dalla riottosità sociale nei confronti delle cosiddette “trivelle”: le norme sempre più severe cambiano di continuo e le compagnie da anni non si fidano a spendere per ravviare i giacimenti, così nel sottosuolo le riserve perdono fiato.

È accaduto per esempio in Emilia, dove per il terrore sismico da dieci anni decine di piccoli giacimenti di gas sono stati congelati per legge e per i quali sarebbe sufficiente restituire il via libera all’attività.

Scientific Reports ha appena pubblicato uno studio dell’istituto geologico Ogs di Trieste e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia secondo cui la presenza di un giacimento di metano sopra una grande faglia attiva «indica che quella faglia difficilmente genererà forti terremoti, e viceversa», dicono i ricercatori.