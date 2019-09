«Crollati turismo e commercio, manca un piano di rilancio» Il presidente Federalberghi Umbria: «Norcia non era in crisi, ora lotta per la sopravvivenza»

Norcia. Piazza San Benedetto dopo il terremoto del 30 ottobre 2016

«Sono stati proposti strumenti non adeguati. Non c’è alcun progetto strutturato di rilancio e senza, non ha senso neanche la ricostruzione». Snocciola cifre e storie della sua Norcia e parla di «buio pesto» Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria e titolare dell’ azienda più colpita dal sisma. «Abbiamo calcolato 15mln di perdita di fatturato», stima, mentre elenca gli hotel da demolire e lo «sforzo per non licenziare: se avessimo ridotto i collaboratori, non avrebbero trovato altre offerte, si sarebbero spostati, indebolendo ancora la comunità».

Norcia contava 20mila presenze il 24 agosto, fu distrutta con la scossa del 30 ottobre. Il turismo è crollato e la ricostruzione non decolla. Di cosa hanno bisogno le imprese?

Di certezze. Turismo e commercio sono stati i settori più colpiti e quelli con minor aiuto. Oggi non vediamo alcun piano di rilancio, come se, abbassata l’attenzione, si fossero per magia risolti i problemi.

Uno dei vostri alberghi è integro; altre aziende invece sono ferme del tutto. Il calo del turismo quanto si sta riflettendo sull’intera economia?

Questa era un’economia in equilibrio tra turismo, agroalimentare e commercio. Tutto poggiava sul respiro internazionale della zona. Norcia non conosceva crisi, ora lotta per sopravvivere.