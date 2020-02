Crollo dell’indice Ftse Mib: i livelli da monitorare Il primo effetto del crollo è stato il ritorno sotto il livello di 24.300 punti che era stato superato il 6 febbraio di Andrea Gennai

Un avvio di settimana con un gap da 800 punti. Quanto accaduto sull’indice Ftse Mib in questo lunedì è un evento abbastanza insolito, almeno in queste proporzioni. Le contrattazioni sono iniziate lasciando un buco di 800 punti rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Ci siamo fermati venerdì a 24.700 punti e gli scambi sono ripresi poco sotto i 24 mila.

Le implicazioni tecniche

La particolarità dell’escalation dei contagi da Coronavirus in Italia è stata che tutte le notizie negative si sono in pratica concentrate nel week end e il mercato non ha avuto modo di digerire progressivamente gli eventi. Salvo esplodere al ribasso alla ripresa delle contrattazioni.

Un’esplosione di volatilità e una forte pressione di vendita che nella prima parte della giornata è stata costante. Non ci sono stati rimbalzi significativi e questo tiene l’indice sotto pressione. Le quotazioni sono scivolate in area 23.500 punti e qua stanno cercando di costruire una base: il livello non è casuale e corrisponde alle quotazioni di fine 2019.

Il primo effetto del crollo è stato il ritorno sotto il livello di 24.300 punti, che era stato superato il 6 di febbraio riportando PIazza Affari al top da 11 anni. Un livello strategico che aveva sempre imbrigliato le quotazioni dopo la crisi. Ora questo segnale è stato annullato: servirà un ritorno sopra 24.300 per provare a vanificare il gap ribassista e dare un nuovo impulso rialzista all’indice.