Crollo dei fumatori, maxi svalutazione da 30 miliardi di dollari sulle sigarette Usa

Le attese

Il produttore di sigarette, che ha in portafoglio marchi come Dunhill, Lucky Strike e Kent, ha detto di attendersi una crescita organica dei ricavi annuali intorno al 3-5% a tassi costanti, nella fascia bassa delle stime. L’utile per azione invece resta in linea con le previsioni del gruppo.

Tadeu, ex responsabile finanziario del gruppo, è diventato ceo nel maggio scorso dopo una rivolta degli azionisti contro il suo predecessore Jack Bowles in seguito a una multa da 635 milioni di dollari pagata da Bat per avere venduto sigarette in Corea del Nord, violando le sanzioni Usa.

