Ponte Genova, Mattarella: «Ricostruire cultura sicurezza». Conte: «Città rinascerà». Di Maio: fuori i Benetton Il 14 agosto di due anni fa la tragedia nella quale persero la vita 43 persone. Oggi quattro cerimonie in ricordo delle vittime. Il sindaco Bucci: «Ricordo morti monito per opere sicure». Aspi, Di Maio: Benetton devono rimanere fuori, revoca resta sul tavolo

Da Riccardo Morandi a Renzo Piano, storia di un ponte

È il giorno del secondo anniversario del crollo del ponte Morandi a Genova. Due anni fa, proprio 14 agosto, alle 11:36, la tragedia: persero la vita 43 persone. Dopo una cerimonia religiosa, è stata la volta di una cerimonia nella Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte “Genova-San Giorgio” per ricordare chi oggi non c’è più.

Conte, mai dimenticheremo vittime Genova

Tra i presenti, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e la responsabile delle Infrastrutture e i trasporti Paola De Micheli. «Le 43 vittime del crollo del ponte non potremo mai dimenticarle», ha detto il premier. «A nome del governo - ha poi aggiunto - garantiamo l'impegno di non lasciare Genova sola. Abbiamo creato le premesse affinché Genova possa rinascere. Ci sono le premesse per farlo». Il presidente del Consiglio ha anche parlato della trattativa con Aspi, quando i cronisti gli hanno chiesto dei familiari delle vittime che hanno chiesto giustizia per il crollo del Morandi: «Non voglio essere polemico, sicuramente è stato un negoziato faticosissimo e durissimo, Ancora aspettiamo di mettere le firme sull'accordo finale».

«Nei miei sentimenti in questa giornata - ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, primo tra i rappresentanti delle istituzioni a intervenire sul palco della commemorazione delle vittime di ponte Morandi - c'è il ricordo di queste 43 persone, 43 persone che non ho mai conosciuto ma che sono a tutti gli effetti un pezzo della nostra città». Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi. In serata, infine, tre fiaccolate in diverse zone della città.

Mattarella, giusta richiesta verità e giustizia

«La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera per il Secolo XIX, riportata anche su La Stampa, ha ricordato l'incontro con «alcuni rappresentanti dei famigliari delle vittime» poco prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte.

Il comitato dei parenti delle vittime: serve giustizia anche per evitare nuove stragi

«I nostri familiari sono vittime di una strage che non sarebbe mai dovuta accadere, la giustizia è determinante, uno dei deterrenti al ripetersi di altre stragi, anche questo potrà consentirci un altro pezzo di risalita. Auspichiamo riforme importanti, non è più accettabile che i processi possano durare decenni e le parti lese oltre al dolore del ponte, debbano attendere una giustizia che forse non arriverà mai». Lo ha detto Egle Possetti, portavoce del comitato dei parenti delle vittime del Morandi alla cerimonia per il ricordo dei morti. “La verità dovrà diventare anche quella processuale. Troppe volte in tribunale assistiamo ad assurdi tentativi di mistificare la realtà, non possiamo permetterlo”.