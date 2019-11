Crollo viadotto a Savona, ecco le autostrade e le ferrovie a rischio

L'Italia rischia una procedura d'infrazione Ue: il 10 ottobre ha ricevuto da Bruxelles una lettera di messa in mora. Non sono bastati gli impegni portati alla Commissione Ue in primavera dal Mit, che proponeva un adeguamento entro fine 2021. Peraltro, allo stesso Mit i gestori autostradali hanno comunicato la disponibilità ad adeguarsi solo nel 2022.

Per evitare altre chiusure, vanno limitati traffico, velocità e sorpassi, come in A14. A pena di disagi o peggio, come si vede anche in questi giorni.

Martedì 19 novembre sulla A10 tra Savona e Spotorno - gestione Gavio - nella lunga galleria Fornaci (per la quale l'adeguamento non è previsto a breve termine) si è incendiato un camion intossicando 32 persone e bloccando il traffico per ore; e ad aprile 2018 identica sorte era toccata a un bus di studenti.

Sempre martedì 19 nella galleria Camaldoli (Aspi, A12, a Genova) si è creato un vero ruscello.

Giunti a rischio

A volte basta poco per spezzare intere aree. Come lunedì 18 in Sicilia per la rottura di un giunto di viadotto sulla A19 a Termini Imerese (gestore Anas). Da inizio anno sono saltati giunti a Bologna in A14 (una donna ferita) e a Roma in A1. Casualità o, come dicono fonti qualificate, rotture per lavori fatti male o detriti non asportati?