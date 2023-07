Crom Castle, Contea di Fermanagh

Anche in questa dimora, circondata dalla meraviglia delle Fermanagh Lakelands, si respira un’atmosfera particolarmente autentica. Ancora oggi è la dimora di Lord e Lady Erne. Per godere delle sue spettacolari architetture, con merli e torrette da fiaba, si può affittare l'intero castello completamente attrezzato e con servizio di ristorazione fino a 23 persone, nonché l'ala ovest con personale o self-catering fino a 13 persone. Immancabile, nei dintorni, una visita a Enniskillen, la deliziosa cittadina nordirlandese che sorge sulla riva di una piccola isola che separa il Lough Erne Superiore da quello Inferiore. Nei mesi più caldi è una meta molto popolare per chi ama navigare sul lago e si possono trovare parecchie opportunità per esplorarlo in barca. Località che vanta una lunga storia, è nota anche per il suo castello, costruito nel XV secolo e fondamentale per le vicende della città. Per piacevoli scoperte di gusto e di piacere, da mettere in agenda è il Buttermarket, con raffinate botteghe artigianali, bar e caffè, ospitato in un edificio dell’inizio del XIX secolo.

