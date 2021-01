Cromwell Property acquisisce il centro logistico Marconi di Ascoli Piceno Il centro logistico – in cui è presente anche uno snodo ferroviario – ha una superficie locabile di circa 156.800 mq ed è stato realizzato tra il 1995 e il 2006. Comprende 9 capannoni ed una palazzina uffici, inclusi circa 18mila mq di logistica a temperatura controllata

L’asset che meno ha risentito della pandemia (anzi, è cresciuto) continua ad atytrarre investitori, anc he internazionali, e non solo su Milano e il Nord-Est. Cromwell Property Group – investitore e asset manager quotato in Australia – ha finalizzato l’acquisizione off-market del Centro Logistico Orlando Marconi, un centro logistico intermodale in provincia di Ascoli Piceno, per conto del Cromwell European Reit, quotato a Singapore e di cui Cromwell è promotore.

Le caratteristiche dell’asset

Il centro logistico ha una superficie locabile di circa 156.800 mq e si sviluppa su un’area di circa 422mila mq. Realizzato in diverse fasi tra il 1995 e il 2006, il centro comprende 9 capannoni ed una palazzina uffici, inclusi circa 18mila mq di logistica a temperatura controllata. Nel centro logistico è presente uno snodo ferroviario, connesso alla rete ferroviaria nazionale, composto da 4 binari di circa 1 km ciascuno direttamente collegati alle banchine di carico dei capannoni. Il centro logistico si trova a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, in una posizione strategica lungo la dorsale adriatica A14/E55 che connette Bologna a Bari. L’immobile è per il 99% locato a 24 tenant ed è uno dei più grandi ed efficienti centri logistici del centro Italia.

Lo scorso ottobre, Cromwell Property Group e Igis Asset Management, asset manager coreano, avevano finalizzato l’acquisizione di 7 immobili logistici in Italia locati a Dhl per un valore di oltre 50 milioni di euro. Situati nel nord Italia vicino alle città di Milano, Torino, Bologna e Verona, i 7 immobili sono interamente locati a Dhl con contratti di lungo termine e un Walt di portafoglio di circa 16 anni.

Gli immobili vanno a comporre il portfolio di nuova costituzione Cromwell European Logistic Fund, che investirà in immobili logistici con profilo core+ in Benelux, Francia, Germania e Italia e ha come obiettivo un gross asset value tra i 400 e i 500 milioni di euro.

Le osservazioni degli operatori

«La logistica – ha dichiarato Robert Cotterell, head of Investment Europe – è un settore in cui crediamo, con fondamentali solidi e di lungo termine. Siamo alla ricerca di opportunità d’investimento in tutti i paesi in cui operiamo» . Il Covid-19 – ha aggiunto Cottarell – «ha mutato le abitudini di consumo, rafforzando la diffusione dell’e-commerce e dello shopping online, il che ha contribuito al generale consolidamento del settore logistico. I nostri team locali, in collaborazione con la piattaforma Europea, sono in grado di individuare e strutturare operazioni di investimento che coprono i profili di rischio di tutti gli investitori».