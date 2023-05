Cronache dalla Brexit: il volto sfregiato della Gran Bretagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il verdetto dell'autore è chiaro fin dal titolo: la decisione di uscire dall'Unione Europea è stata un “passo falso” per la Gran Bretagna, una scelta di autolesionismo collettivo che ha cambiato il Paese e non in meglio. Marco Varvello, da anni corrispondente della Rai dal Regno Unito, nel suo ultimo libro spiega l'impatto che la Brexit ha avuto e continua ad avere sulla politica, sui cittadini, sull'economia e sui rapporti con altri Paesi, vicini di casa europei in primis.

Varvello spiega il contesto e lo sfondo peculiare alla Gran Bretagna, dalla mancanza di mobilità sociale al potere persistente dell'aristocrazia, dal sistema immobiliare ancora feudale ai rapporti ambivalenti con la Comunità, poi Unione, europea. E naturalmente il ruolo della famiglia reale, il vuoto lasciato dalla Regina Elisabetta II che difficilmente Carlo III, passato da “principe impiccione a re dimezzato”, potrà colmare.

L'autore racconta poi la cronaca degli ultimi anni che ha seguito in diretta e in prima persona. Il referendum sulla Ue, indetto per le ragioni sbagliate e con grande superficialità, senza pensare alle conseguenze. Conseguenze che sono state poi mascherate dalla pandemia, affrontata con “una buona dose di presunzione” dal Governo. Per un periodo il Covid “come un banco di nebbia sulla Manica” ha oscurato tutto, ma ora i nodi di Brexit sono venuti al pettine.Scollamento tra le nazioni del Regno, instabilità politica, reputazione in declino, corruzione e scandali, tensioni sociali, debolezza economica, crollo del tenore di vita. Un Paese “confuso e disorientato” che paga “il dazio Brexit”.

La Gran Bretagna ha cambiato volto, un volto “sfregiato dalla scelta antistorica di uscire dalla Ue”.Varvello spiega e descrive con l'autorevole distacco del bravo giornalista ma anche con il coinvolgimento personale di un anglofilo di vecchia data, diventato anche cittadino britannico. Per questo, nonostante i duri e sempre motivati giudizi sui numerosi passi falsi fatti dalla sua seconda patria negli ultimi anni, alla fine prevale un cauto ottimismo. Gli inglesi potranno riprendersi, tornando a essere pragmatici e realisti. Nonostante tutto, scrive l'autore, “questa Inghilterra riempie ancora d'orgoglio anche noi cittadini acquisiti”.

Marco Varvello, Passo falso. Come cambia l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea, Rai Libri, pagg.248, €19