Crosetto oltre i voti di Fratelli d’Italia

Al terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica Fratelli d'Italia ha fatto sapere di non votare scheda bianca come deciso dal centrodestra. Viene indicato il nome di Guido Crosetto e l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia alla fine totalizza 114 voti, quasi il doppio delle preferenze rispetto a quelle sulla carta: i grandi elettori del partito di Giorgia Meloni, infatti, sono 63.

