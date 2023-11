Crosetto: «Opposizione giudiziaria pericolo per il Governo». L’Anm: «Idea fuorviante». Lui replica: «Non attacco la magistratura, ma cerco la verità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dai migranti alla giustizia, è ancora scontro tra Governo e magistrati. Dopo il braccio di ferro con il tribunale di Catania sulle nuove norme del decreto Cutro in materia di gestione dei migranti, si riaccende la polemica.

Salvini contro giudice Apostolico, Anm preoccupata

L’intervista di Crosetto: opposizione giudiziaria è il pericolo per il governo

In un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Difesa Guido Crosetto afferma che «l’unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l’opposizione giudiziaria».

La replica dell’Anm: fuorviante idea che magistratura fa opposizione

Immediata la replica dei magistrati. Durante l’assemblea degli iscritti dell’Anm in Cassazione, il presidente dell’Associazione nazionale Giuseppe Santaluci attacca: «È fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica. Una fake news», che «non ha alcun fondamento» e «fa male alle istituzioni». Si muovono anche le opposizioni. Per Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd, «se Crosetto sa qualcosa la dica o smetta di lanciare minacce». Il capogruppo Dem in commissione Antimafia Walter Verini chiede «di fissare al più presto l’audizione del ministro della Difesa Crosetto sui contenuti dell’intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera». Attaccano anche i Cinque Stelle: «Dopo la Brigata Wagner, i benzinai e la Corte dei Conti, ora i nuovi nemici dell’azione del Governo Meloni sono diventati i magistrati - sottolinea il presidente Giuseppe Conte -. A dircelo sul Corriere della sera è Guido Crosetto, che pure passa per uno dei più moderati tra i ministri. L’accusa mossa ai magistrati è gravissima».

Il ministro chiarisce: nessun attacco alla magistratura, ma cerco la verità

La levata di scudi dei magistrati e della forza politica di opposizione spinge Crosetto a intervenire ancora una volta. «Mi stupisco - dice - dello stupore suscitato dalla mia intervista di oggi. Leggo commenti indignati di alcuni magistrati, come il presidente dell’Anm Santalucia, che dice che loro “non fanno opposizione politica”, o dell’opposizione che sostiene che “minaccio” i giudici. Curioso e surreale. Intanto perché tutto ho fatto tranne che minacciare o delegittimare qualcuno. Ma poi, davvero, dopo i casi Tortora, Mannino, Mori e la storia di centinaia di persone dal ’94 ad oggi, si può nascondere come si è comportata, nella storia italiana, una parte (non certo tutta, ripeto) della magistratura? Penso proprio di no. Intendo solo difendere le istituzioni cercando la verità», continua il ministro.

Il ministro: ribadisco, pronto a riferire in Parlamento

Che si dice pronto a riferire in parlamento. «Tabacci e Calenda dicono cose tipo: chiacchiere in libertà, cose da bar sport, se fosse vero Crosetto dovrebbe agire di conseguenza. L’ho fatto. Ho parlato al Corriere ed ho detto di essere pronto a riferire in Parlamento ciò che mi è stato riportato. In democrazia - sottolinea su X il ministro della Difesa - si fa così».