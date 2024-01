Crosetto: «Sostegno all’Ucraina resta forte e inalterato». Risoluzione M5s: stop armi, svolta diplomatica

Pd: noi per sostegno, quale azione diplomatica da governo?

«Noi oggi scegliamo di sostenere il popolo ucraino, chiedendo un’Europa molto più forte e un’azione diplomatica, che fino ad oggi non c’è stata. Chiediamo qual è l’azione diplomatica che il governo intende mettere in campo per una pace giusta e sicura». Lo ha detto il deputato dem Stefano Graziano durante la discussione alla Camera.

Sicurezza nel Mar Rosso senza aprire nuovo fronte

« Perché l’Italia non ha aderito formalmente al dispositivo della Prosperity Guardian, l’alleanza militare avviata dagli Stati Uniti per proteggere le navi nel Mar Rosso? Perché c’è la Costituzione e le leggi secondo cui una nuova missione internazionale ha bisogno dell’approvazione del Parlamento, di un finanziamento a parte. La Difesa italiana non è come quella inglese o americana. Se decideremo di farlo sarà una decisione che passerà per il Cdm, viene votata dalle Camere, non è una scelta personale». Così Crosetto a margine della seduta di Montecitorio. A chi gli chiedeva se ci sia intendimento, ha risposto: «Vedremo quale sarà l’evoluzione nel Mar Rosso, io sono stato il primo a lanciare l’allarme sul Mar Rosso, è un problema enorme ed è una conseguenza di altri focolai. Non vorrei aprire un terzo fronte di guerra in questo momento. Vorrei raggiungere la sicurezza del passaggio nel Mar Rosso senza l’apertura di un ulteriore fronte».

Risoluzione M5s, stop armi, svolta diplomatica

Il M5s alla Camera ha depositato, a quanto si apprende, una risoluzione in cui si chiede tra le altre cose di «interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine, ferme restando le misure destinate agli aiuti umanitari». Il documento vorrebbe impegnare il governo anche a «voler comunicare preventivamente al Parlamento l’indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all’evoluzione del conflitto Russia-Ucraina». Il M5s chiede di «imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l’immediata cessazione delle operazioni belliche». Ancora: la risoluzione chiede di «adottare misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell’industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in Ucraina».

Risoluzione Pd: avanti con sostegno e diplomazia

Al termine delle comunicazioni del ministro della Difesa, il gruppo parlamentare del Pd della Camera ha depositato una risoluzione che impegna il governo a sostenere il popolo e le istituzioni ucraine, a rafforzare l’impegno diplomatico e politico dell’Unione europea per una pace giusta e sicura e per superare le resistenze dell’Ungheria sul sostegno agli aiuti europei per l’Ucraina.

Risoluzione Iv-Az e +E, trasferire asset bancari russi

Quella di M5s non è l’unica risoluzione depositata. «Assumere tutte le iniziative necessarie nell’ambito dell’Unione europea e della presidenza pro-tempore del G7, affinché - nel rispetto del diritto internazionale - gli asset bancari dello Stato russo congelati nell’ambito dei diversi meccanismi sanzionatori a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina possano essere trasferiti allo Stato ucraino». È questo uno degli impegni previsti dalla risoluzione presentata alla Camera da +Europa, Azione e Iv.