Crossbay, tramite Bay Fund, acquista 9mila mq di logistica tra Milano e Pavia

Kryalos Sgr e Crossbay, la piattaforma paneuropea di logistica urbana incubata da Mark, hanno completato l’acquisizione di un immobile logistico a Pieve Emanuele, nei pressi di Milano.

Si tratta della prima operazione di Crossbay in Italia per il suo secondo portafoglio - dopo la vendita da 1,6 miliardi di euro del suo primo portafoglio logistico a Prologis nel 2022 – ed è stata completata attraverso Bay Fund, fondo chiuso di investimento immobiliare gestito da Kryalos Sgr.

L’investimento ha riguardato un asset logistico situato a Pieve Emanuele, in posizione strategica a soli 20 km dal centro di Milano e a 20 km da Pavia e nei pressi dell’autostrada che collega Binasco a Melegnano e all’A1. L’asset comprende un magazzino di 9mila mq con 18 baie di carico.

L’operazione prevede una ristrutturazione integrale dell’asset, finalizzata al potenziamento delle caratteristiche dell’immobile e al sostanziale miglioramento dei parametri Esg, che dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2024.

I lavori di ristrutturazione e miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio prevedono la demolizione degli spazi interni, la ristrutturazione degli uffici, la sostituzione degli impianti, del tetto e delle baie di carico, nonché il completo rifacimento della facciata.

«Questa acquisizione - ha dichiarato Paolo Bottelli, ceo di Kryalos Sgr - è la prima conclusa dal nuovo fondo, piattaforma di investimento italiana di Crossbay, e riguarda un asset logistico molto interessante, in termini di caratteristiche e posizione strategica, che valorizzeremo attraverso un intervento di ristrutturazione. Siamo inoltre molto soddisfatti che Mark Capital Management abbia scelto di consolidare il rapporto con la nostra società e ci continuare insieme a noi a sviluppare la sua strategia in Italia».

«L’Italia - ha aggiunto Marco Riva, ceo di Crossbay e responsabile della logistica di Mark - è un mercato di riferimento chiave per Crossbay e siamo lieti di aver completato questa acquisizione attraverso Bay Fund. C’è un significativo potenziale di valore aggiunto attraverso un’ampia ristrutturazione, che ci consente di creare valore in una delle più grandi economie europee e in uno dei mercati logistici più resilienti».