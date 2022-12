Crotone si aggrappa alle imprese under 35 e ai fondi del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con uno scatto di orgoglio, la provincia di Crotone, posizionata per il terzo anno in fondo alla classifica della Qualità della vita, rimescola le carte e si racconta.

È maglia nera nelle classifiche di tappa «Ricchezza e consumi» e «Cultura e tempo libero» e nei singoli indicatori che misurano il saldo demografico, la partecipazione elettorale e il verde pubblico fruibile. Inoltre è tra le ultime per capacità di riscossione dei Comuni del territorio. Eppure lascia intravedere le premesse di una possibile operazione di rilancio.

Anche se al 69° posto per affari e lavoro, infatti, si piazza bene nel business del turismo: sale in 13ª posizione per qualità ricettiva delle strutture alberghiere. E occupa la seconda posizione per imprese con titolari under 35, che superano il 12% sul totale di quelle registrate. Molte si occupano di innovazione tecnologica.

Il Pnrr e le aspettative

A sottolineare le criticità è anche il sindaco: «Infrastrutture e lavoro», afferma sinteticamente Vincenzo Voce. Ma si coglie subito la nota polemica. Perché non tutto è sempre imputabile ai territori. Ora, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la città ha forti aspettative. Del resto, Crotone attende da troppo tempo una vera riconversione, dopo lo smantellamento del polo industriale con le fabbriche di Pertusola sud e di Montedison e le bonifiche quasi completate. Il tessuto urbano ne porta ancora i segni.

Con 25 progetti per 44 milioni di euro del Pnrr, il Comune viene indicato come modello per il reperimento e la gestione dei fondi. Il sindaco ha organizzato, con tre consulenti inviati dal governo, un ufficio ad hoc diretto dall’assessore Luca Bossi. Ingenti gli investimenti per la rigenerazione urbana (20 milioni), dalle piste ciclabili al ponte sul fiume Esaro per congiungere le periferie. Ma anche mense e asili nido e interventi di digitalizzazione. Ancora in stand by le risorse per le isole ecologiche interrate, le compostiere di comunità, la valorizzazione di beni confiscati alla ’ndrangheta. Entro fine mese uscirà la graduatoria del ministero dello Sviluppo economico.