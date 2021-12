Crotone, il Sud e il Pnrr: la dote di 82 miliardi esige il cambio di passo

I punti chiave Crotone è fanalino di coda in vari indicatori tra cui il tasso di occupazione e l’offerta culturale

Nelle ultime 24 posizioni ci sono solo province del Sud tra cui Palermo, Catania, Napoli, Messina, in tutto 14 siciliane e calabresi

Il rilancio del Mezzogiorno dovrà passare per lo stanziamento di circa 82 miliardi del Pnrr

Più che l’eterno ritorno è l’eterna riproposizione dell’uguale. La classifica della Qualità della vita del Sole 24Ore suggerisce questa riflessione a metà strada tra la speculazione filosofica e l’amara constatazione della realtà. Secondo una regola matematica tanto semplice quanto dolorosa per chi abita al Sud: cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Ed è purtroppo sempre negativo. Si prenda la classifica di quest’anno, 2021: all’ultimo posto si piazza Crotone, che è fanalino di coda anche in vari indicatori come tasso di occupazione, giovani che non lavorano e non cercano lavoro, librerie presenti e offerta culturale, saldo migratorio. Potrebbe bastare così, diciamo.

Salvo poi vedere che nelle ultime 24 posizioni ci sono solo province del Sud tra cui Palermo, Catania, Napoli, Messina, in tutto 14 siciliane e calabresi. Più in alto c’è Bari alla posizione numero 71, mentre al 20° posto c’è Cagliari. Negli ultimi dieci anni sono cambiate spesso le ultime posizioni, qualche città ha recuperato, qualche altra invece ha perso ma quasi tutte ben salde nelle ultime posizioni. E la pandemia ha fatto il resto.

Certo non ci si può aggrappare all’ineluttabilità del destino del Sud: «Non cambierà nulla se non c’è prima un lavoro culturale – dice il poeta e “paesologo” Franco Arminio –. Fare una strada, un ponte è utile ma alla fine finiscono i soldi. Ci vuole una nuova percezione del Sud. Se lo si percepisce come un luogo morente, gli si possono dare tutti i soldi del mondo, ma non ce la fa. Bisogna rompere questa separazione tra Nord e Sud, ma l’ostacolo principale sono proprio i meridionali che devono cominciare a credere nelle loro cose».

Per molti versi l’opinione del poeta si incontra con quella degli esperti e la narrazione fa pensare all’esistenza di un doppio Meridione. Da una parte quello che arranca, dall’altra quello che marcia con ben altri ritmi.