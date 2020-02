Crowdfunding, corre la raccolta per la blockchain alimentare di Ez Lab Superata la raccolta di 100mila euro su Mamacrowd in una sola settimana di Maria Chiara Voci

(Agf)

La piattaforma più conosciuta di Ez Lab si chiama AgriOpenData, è stata premiata allo Smau nel 2016 e applica la tecnologia blockchain per registrare, in ogni fase del processo, i dati relativi allo sviluppo di un alimento (dal campo fino alla vendita finale), conservandoli in modo sicuro e inalterabile. Fra i “prodotti” che hanno scelto la tracciabilità Ez Lab spiccano casi come il pomodoro Pachino, l’Asiago, il Riso Chiaro o il Valpolicella della Cantina Volpone.

La Pmi innovativa ha raggiunto da pochi giorni un nuovo successo: la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, lanciata il 18 febbraio, corre veloce e ha superato in una settimana i 100mila euro, pari alla metà dell'obiettivo minimo fissato in 200 mila euro in 60 giorni, con scadenza il 20 aprile (l'obiettivo massimo è di 500mila euro).

Un traguardo in un percorso in crescita: fondata nel 2014 nell’incubatore universitario Galileo Visionary District di Padova, Ez Lab ha oggi ha due sedi all’estero, nell’incubatore Thrive in California e a Reims, in Francia e ha realizzato circa 40 progetti di tracciabilità su filiere come vino, birra, formaggio, riso, soia e zucca.

Inoltre è business partner di Ibm Food Trust, la piattaforma blockchain di Ibm per il settore retail ed è impegnata nella sperimentazione della tecnologia digitale al 5G a L'Aquila, grazie ad un progetto con Wind Tre.

«La nostra attività consiste nel rendere visibile il valore di un prodotto – spiega il fondatore Massimo Morbiato –. Siamo tra i primi ad aver applicato con successo la blockchain all’economia reale, instaurando un rapporto di fiuducia diretto fra produttore e consumatore».