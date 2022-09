Crowdfunding e partnership: Lokky raddoppia sulle polizze su misura per Pmi

Convincere gli imprenditori e la vastissima platea di professionisti a scommettere su una startup è una sfida che i due founder di Lokky stanno affrontando consapevoli delle mancanze di ordine consulenziale di agenti e piccoli broker, molto spesso privi del tempo e delle risorse necessarie per la personalizzazione di una polizza e penalizzati da una bassa redditività sul venduto.

«Nella maggior parte dei casi si tende a ripiegare su soluzioni standard che comprendono coperture non necessarie, con un conseguente aggravio dei costi per il destinatario», spiegano all’unisono i due Ceo, ribadendo come Lokky entri in gioco proprio per colmare questa esigenza non soddisfatta.

Come? Sfruttando «un approccio totalmente digitale e basato sull'utilizzo dei dati che gestisce in maniera rapida e scalabile le preventivazioni su differenti prodotti, i processi di firma in modalità elettronica e l'archiviazione sostitutiva dei documenti, rispettando le regole di trasparenza e tracciabilità dei consensi».

Allo strumento digitale, inoltre, Lokky affianca il supporto telefonico di esperti assicurativi, lo sforzo di semplificare il linguaggio per essere più comprensibili da un target storicamente sotto-assicurato e (soprattutto) un ecosistema di partner che possono vedere nella start up un mezzo per raggiungere più efficacemente la propria clientela business.

Al momento sono circa una ventina gli operatori – fra istituti finanziari, fintech e aziende – che hanno integrato la piattaforma di Lokky nei propri sistemi (alimentandola con il patrimonio informativo in loro possesso) e fra queste spiccano i nomi di compagnie come Vittoria Assicurazioni, Sara Assicurazioni e Tokio Marine, di operatori full digital come Hype, ProntoPro e SumUp e di software house fortemente radicate nel mondo delle micro imprese come TeamSystem.