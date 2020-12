Crowdfunding, minibond, private equity: la finanza alternativa per le Pmi vale 2,7 miliardi Per l’Osservatorio del Polimi la crescita annua è del 4%; al primo posto c’è l’Invoice trading, segue il lending crowdfunding perde peso il private equity di Lucilla Incorvati

In un anno terribile come il 2020 la finanza alternativa ha continuato a supportare le Pmi con flussi prossimi ai 2,7 miliardi. Dai minibond al crowdfunding, ovvero la raccolta di capitali su portali Internet nelle varie forme (reward, lending, equity) fino allo smobilizzo di fatture commerciali su piattaforme web e al direct lending, le imprese italiane più piccole e più giovani dimostrano una sempre più spiccata propensione ad avvicinarsi ai canali diversi rispetto a quelli tradizionali



Effetto Covid e mercato della finanza alternativa

L'effetto Covid ha indubbiamente giocato la sua parte perché a guardare i dati dell'Osservatorio sulla Finanza Alternativa redatto dal Politecnico di Milano (luglio 2019/luglio 2020) emerge che in termini di flussi il palmares va all'invoice direct (cessione delle fatture per avere liquidità a breve termine). Bene anche per il lending crowdfundig e stabili i minibond mentre in netto calo è il private equity. Nel complesso solo nell'ultimo anno, da luglio 2019 a giugno 2020, le risorse mobilitate dalla finanza alternativa alle PMI in Italia siano pari a circa 2,67 miliardi contro i 2,56 miliardi del periodo precedente, con una crescita ‘anno su anno' pari al 4%. Alcuni comparti sono cresciuti sensibilmente, altri invece hanno invece mostrato il passo, anche a causa delle incertezze legate alla pandemia. Lo sviluppo della finanza alternativa come canale al quale le Pmi italiane fanno riferimento per reperire capitali alternativi al canale bancario si chiuderà nel 2020 con la tendenza che si sono evidenziate nei primi sei mesi dell'anno. «Pensiamo che i segmenti equity e lending continueranno a crescere a doppia cifra -sottolinea Giancarlo Giudice, autore dell’Osservatorio-, in vista anche del nuovo Regolamento europeo appena adottato che consentirà alle piattaforme di operare su base transfrontaliera. Mentre per il 2021 mi aspetto un recupero del private equity grazie anche all’avvio di nuovi prodotti come gli Eltif».

IL FLUSSO DI FINANZIAMENTO DA CANALI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO PER LE PMI ITALIANE Loading...

Boom per l’ invoice trading

Le piattaforme di invoice trading italiane hanno mobilitato per le PMI fino al 30 giugno

2020 quasi 3 miliardi, di cui 1,157 miliardi negli ultimi 12 mesi considerati (+23%

rispetto all'anno prima, quando il flusso era stato € 939,3 milioni). Va però notato che il ciclo di investimento in questo ambito è molto più breve, trattandosi della cessione a investitori professionali di fatture commerciali a scadenza mediamente 3-4 mesi, che vengono spesso utilizzate come sottostante per operazioni di cartolarizzazione. Molte delle risorse conteggiate sono quindi state reinvestite più volte nell'arco del periodo, e le stesse imprese hanno ceduto più fatture nel tempo. Si può stimare che questo canale di finanziamento sia stato adottato da un buon numero di PMI italiane ed è certamente lo strumento relativamente più utilizzato fra tutti quelli considerati. Le ragioni della crescita sono da attribuire sia all'aumento delle piattaforme attive sia al processo di integrazione tecnologica fra le piattaforme e i sistemi ERP delle imprese che semplifica la customer experience. La crisi Covid-19 ha incrementato il flusso delle richieste da parte della PMI, sia per la percezione di un maggiore rischio di insolvenza dei debitori sia per la necessità di liquidità immediata. Le prospettive per il futuro sono positive; si tratta di uno dei comparti che sta crescendo di più e l'unico nel panorama preso in esame dove l'Italia regge il confronto in Europa.

STATISTICHE SUI MINIBOND EMESSI DALLE PMI ITALIANE NON FINANZIARIE Loading...

Direct lending

Si tratta del segmento dove è più difficile raccogliere informazioni esaustive, perchè non pubblicamente disponibili. Nuovi fondi stanno arrivando sul mercato e hanno cominciato a investire, spinti anche dalla nascita dei ‘PIR alternativi' . Si stima che siano poche le PMI italiane che hanno ottenuto un prestito diretto da fondi specializzati. Il contributo degli ultimi 12 mesi considerati dalla ricerca potrebbe essere intorno a 32 milioni, più del triplo rispetto al periodo precedente.Anche in questo caso ci si attende una crescita per i prossimi anni.

FLUSSO DI RACCOLTA ANNUALE DELLE 402 CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING CHIUSE CON SUCCESSO AL 30/6/2020 Loading...

Il crowdfunding

Sono 547 le aziende italiane che hanno provato a raccogliere capitale di rischio sulle piattaforme Internet autorizzate fino al 30 giugno 2020, assicurandosi attraverso 402 campagne chiuse con successo un funding pari a 158,86 milioni. Si tratta in gran parte di startup innovative, ma sono arrivate anche altre PMI con le operazioni in ambito real estate. Negli ultimi 12 mesi osservati la raccolta è stata pari a 76,6 milioni, con un incremento del 56% rispetto al periodo precedente

Le piattaforme di lending hanno erogato a titolo di prestito alle PMI italiane 339 milioni

fino al 30 giugno 2020. Le aspettative di crescita sono state confermate, grazie all'afflusso

annunciato di capitali da investitori professionali e all'apertura di nuovi portali soprattutto

nel contesto immobiliare. La raccolta negli ultimi 12 mesi analizzati è stata pari a 179,6 milioni, in aumento del 113% rispetto all'anno precedente, in cui si era registrato un

flusso di 84,2 milioni. Si tratta del comparto con il tasso di crescita relativo maggiore.

Completa il quadro il reward-based crowdfunding, vale a dire campagne di piccolo importo

(condotte soprattutto su portali USA come Kickstarter e Indiegogo) che imprese

italiane hanno condotto per raccogliere denaro offrendo in cambio prodotti e ricompense

non monetarie. L’osservatorio stima in 1,2 milioni la raccolta effettuata ogni anno dalle

PMI italiane, senza prospettive di crescita rilevante per il futuro.