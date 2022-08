Crowdfunding volano di crescita per startup innovative e Pmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’arma in più per la crescita di startup innovative e piccole e medie imprese, con numeri in costante crescita. Il Veneto è la quinta regione per ricorso allo strumento del crowdfunding, cioè il finanziamento collettivo e collaborativo promosso su piattaforme specializzate. I dati sono dell’Osservatorio Crowdinvesting che fa capo al Politecnico di Milano e studia dal 2016 il mercato dell’equity crowdfunding e del social lending in Italia, monitorando l’evoluzione della normativa, le piattaforme attive, la raccolta, le campagne, l’impatto sulla crescita delle imprese. L’ultimo report è stato presentato il 20 luglio scorso.

Negli ultimi 12 mesi in Veneto sono state lanciate 14 campagne, in Friuli Venezia Giulia 8 e in Trentino Alto Adige tre; i totali da quando lo strumento viene impiegato, e cioè dal 2014, sono rispettivamente di 53, 23 e 32 (la Lombardia, ai vertici, ne conta 375). Con una specificità legata a un territorio, quello del NordEst, dove non c’è un singolo polo di attrazione, ma molti centri diffusi: tutte le province hanno attivato almeno un crowdfunding, con la sola eccezione di Belluno. Il primato va a Verona (18 in totale, sei negli ultimi 12 mesi).

La normativa

«Gli aggiustamenti dal punto normativo ed europeo, che hanno ad esempio innalzato il limite massimo di raccolta, hanno favorito il diffondersi del crowdfunding - spiega Matteo Conti, ricercatore del Politecnico di Milano - Per realtà come le startup è una valida alternativa nella ricerca di capitali, più intuitivo e con qualche velocità in più». A volte la raccolta serve anche a costituire il capitale necessario per la quotazione in Borsa. La soglia massima di raccolta annuale è stata innalzata nel 2019, da 2,5 a 8 milioni di euro, «di fatto consentendo l’accesso a questo tipo di strumento a una maggiore varietà di progetti (su tutti ne hanno beneficiato gli immobiliari, che richiedono “sforzi” maggiori in termini di raccolta di capitale, ma non solo», chiarisce Conti.

Poi con la nuova ECSP (Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business, 2021) la soglia è stata ridimensionata a 5 milioni di euro anche per rendere uniforme il contesto a livello europeo.

I settori

Il codice Ateco più rappresentato fra i soggetti che avviano un crowdfunding è il J (attività di informazione e comunicazione): «In molti casi si tratta di app e servizi in ambito digital», chiarisce Conti. E poi c’è la cultura: sulla piattaforma Indiegogo è stata avviata una raccolta per completare la post-produzione di Banglavenice, un documentario di osservazione realizzato da Emanuele Confortin tra il 2020 e il 2021 a Venezia, Mestre e Marghera: l’attenzione è sulla presenza in città di una nutrita comunità bangladese, proveniente da un Paese oggi in prima linea nella sfida al cambiamento climativo, dove la convivenza con l’acqua è particolarmente complessa.