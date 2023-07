Crowdfunding, Yeah Group incassa 85mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un crowdfunding da 85mila euro e una valutazione societaria pre-money pari a 1,5 milioni di euro, 29 investitori e la distribuzione del 5,35% delle quote societarie. Sono questi alcuni dati del successo dell’ultima campagna di crowdfunding sulla piattaforma BackToWork della startup della scuderia di StartCube Yeah Group titolare del brevetto Yowalk®.

Si tratta di un dispositivo medico brevettato per la terapia plantare, che consiste in un percorso di benessere in tre step, ciascuno con una granularità differente per permettere una stimolazione progressiva del piede. Il percorso terapeutico è pensato per chi lavora seduto tutto il giorno, per gli sportivi e per chiunque abbia disturbi e problematiche agli arti inferiori.

«Sono passati tanti anni da quando il mio amico e socio Onil Ruiz Ortega, attuale Ceo di Yeah Group, ha dovuto affrontare per la prima volta le difficili spiagge sassose della Croazia» ricorda il Coo (direttore generale) di Yeah Group e co-fondatore Cesar De Armas. «Per lui era stata una vera tortura, inizialmente, camminare a piedi nudi su quel terreno accidentato. Ma dopo solo pochi giorni ha iniziato a godere dei benefici di questo esercizio. Ne abbiamo parlato insieme e abbiamo deciso di replicare l’esperienza con tre tappetini a granularità crescente, garantendo una stimolazione plantare progressiva». L’ingegnerizzazione del prodotto e la sua potenziale replicabilità industriale tramite stampi plastici dedicati non sono cosa semplice: Cesar e Onil bussano a 48 diverse aziende del territorio prima di trovare quella adatta alle loro esigenze.

Nel 2016 decidono di depositare il loro brevetto e nel 2018 questo viene riconosciuto come invenzione innovativa e tutelata di conseguenza dalla legge. Solo a seguito del riconoscimento i due scelgono di mettere la loro idea alla prova del mercato. Nel febbraio 2021 Yeah Group Srl si è iscritta al registro delle imprese come startup innovativa e ora può contare su di una rete di oltre 180 partner e 5 centri di fisioterapia attivi in Italia.