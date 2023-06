CrowdFundMe lancia una campagna di investimento nel glamping

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Avviata su CrowdFundMe, la campagna di finanziamento del progetto ecosostenibile di glamping (campeggio di lusso). Situata sulla spettacolare spiaggia di Capitana, Sardegna meridionale, la struttura si estende su un’area di 30mila metri quadrati e offre oltre 800 metri quadrati di immobili, compresi spazi per campeggio, parcheggi per camper e uno stabilimento balneare a pochi passi dal mare.

EasyGlamping Capitana Villasimius è un progetto innovativo nel campo del glamping, che combina le tradizionali attività di campeggio con soluzioni confortevoli e servizi aggiuntivi (dalle lezioni di yoga al juice bar depurativo, sino alla produzione “interna” di prodotti biologici, tra cui ortaggi e uova). Per questo, la campagna EasyGlamping su CrowdFundMe mira proprio a raccogliere fondi per l’acquisizione, la ristrutturazione e l’avvio del glamping presso l’immobile attualmente in fase di opzione, in vista della stagione 2024. L’investimento sarà suddiviso in diverse aree, con l’acquisto dell’immobile che rappresenterà il 39% del budget, seguito dalla ristrutturazione (29%), l’arredamento (14%) e i costi di avviamento della struttura (18 per cento).

Loading...

Enrico Pandian, il fondatore di EasyGlamping Spa, ha un'esperienza consolidata nel settore ricettivo con la gestione di strutture di successo a Verona, Venezia e San Teodoro dal 2014. Il progetto si basa su un solido asset immobiliare e su un modello di business consolidato negli ultimi 5 anni. La società prevede un ritorno economico attrattivo, con un tasso previsto dell’8% annuo per i primi 10 anni attraverso un buyback (riacquisto quote) . Inoltre, gli investitori possono beneficiare di detrazioni fiscali del 30% sulle somme investite, in quanto EasyGlamping Spa è una startup innovativa.