CrowdfundMe perfeziona l’acquisizione di Trusters

«La breve durata delle operazioni proposte da Trusters – ha detto Edoardo Varacca Capello, cfo di CrowdFundMe – permette infatti una maggiore rotazione del capitale degli investitori, rendendo i ricavi più prevedibili e in un certo qual modo ricorrenti. L'unione delle due società permette di ottenere significative economie dal lato dei costi, efficientando la struttura e portando in Trusters alcune best practice già applicate in CrowdFundMe. L'operazione, finalizzata tramite emissione di nuove azioni CrowdFundMe a favore dei soci di Trusters, permette di poter utilizzare a pieno le disponibilità finanziarie per supportare lo sviluppo di entrambe le realtà».

«Il nostro obiettivo – ha concluso Andrea Maffi, amministratore delegato di Trusters – è affermarci nel Crowdinvesting come player di riferimento non solo nel settore degli investimenti immobiliari. Grazie a questa operazione strategica con CrowdFundMe, siamo in grado di offrire un ampio pacchetto di servizi caratterizzato da nuove opportunità di diversificazione».

Un mese fa le due società avevano lanciato l’impiego del Trust di scopo, studiato con legali ed esperti, per minimizzare il rischio di insolvenza del soggetto proponente il progetto immobiliare in piattaforma, aggiungendo alle misure di controllo già in atto, tra cui due diligence accurate e rating di rischiosità, anche l’ «alta sorveglianza».