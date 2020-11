Crowe Global si rafforza in Italia: nasce la Crowe Bompani La nuova società potrà contare su 7 uffici in Italia (Milano, Roma, Torino, Brescia, Padova, Genova e Pisa), 3 desk (Firenze, Napoli e Bari) ed un organico di circa 140 persone, di cui 10 soci/amministratori

(onephoto - stock.adobe.com)

2' di lettura

A seguito dell'operazione di fusione tra la Crowe AS SpA e la UHY Bompani Srl con effetto 1 novembre c.a., il network Crowe Global rafforza la sua posizione in Italia puntando ad ulteriori prospettive di crescita. Con questa operazione UHY Bompani Srl confluisce in Crowe AS che assume la denominazione Crowe Bompani SpA. La nuova società potrà contare su 7 uffici in Italia (Milano, Roma, Torino, Brescia, Padova, Genova e Pisa), 3 desk (Firenze, Napoli e Bari) ed un organico di circa 140 persone, di cui 10 soci/amministratori (Andrea Fantechi, Sandro Iannucci, Giovanni Paschero, Alessandro Rebora, Gabriella Ricciardi, Sabrina Rigo, Alessandro Ruina, Giovanni Santoro, Fabio Sardelli e Simone Sartini). Per ulteriori dati vedasi nota allegata.



«Questa operazione - commenta Giovanni Santoro, nuovo amministratore delegato - rende la nostra società più forte ed in grado di fornire servizi sempre più qualificati alla clientela. Inoltre, questa operazione ci conforta nel proseguire la strategia perseguita negli ultimi anni».

«Ciò che ha convinto me e gli altri soci, Gabriella Ricciardi e Simone Sartini, a sposare il progetto di aggregazione con Crowe AS - ha dichiarato Andrea Fantechi, amministratore delegato di UHY Bompani - è stato, non solo il desiderio di lavorare in una famiglia di professionisti più ampia e completa e avere a disposizione una rete globale di maggiori dimensioni come quella di Crowe Global ( presente in ben 146 Paesi con oltre 44.000 professionisti), ma anche di fare leva su una serie di servizi di consulenza aggiuntivi rispetto a quelli di Auditing&Assurance (Financial Advisory, Risk management & Compliance, IT & Quality Advisory, Accounting Services, Forensic Accounting e Management Consulting) che Crowe AS aveva già sviluppato e che ora anche noi potremo offrire alla nostra clientela».