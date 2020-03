Cruciale capire i mercati del futuro di Carlo Ferro

Qualche giorno fa l’Istat ha pubblicato i dati 2019 sul commercio estero: l’export italiano ha registrato una crescita del 2,3%. Il 2019 si è chiuso 80 giorni fa. Tuttavia nella situazione che le persone, la società e le imprese vivono oggi, sembra che siano trascorsi 10 anni. Dico 10, perché i cicli economici del XXI secolo sembrano segnare una crisi ogni decennio: post bolla internet nel 2001, post credit crunch nel 2009. Ma quanto accade nel 2020 è diverso e più drammatico perché, prima ancora del suo impatto economico, la crisi travolge la salute delle persone e pone giustamente la priorità nella salvaguardia di vite umane.

Il primo obiettivo è il superamento di questa fase transitoria e il nostro plauso e gratitudine devono andare a tutti gli operatori che si stanno dedicando all’emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità delle attività quotidiane, a tenere in vita il sistema della produzione e dei commerci.

In parallelo è importante guardare avanti, al superamento della crisi economica. L’etimologia greca della parola crisi riporta alla separazione tra due fasi; non necessariamente la seconda meno favorevole della prima, ma certamente diverse. Dobbiamo prepararci a posizionare il nostro Paese sulla strada della ripresa, non appena ce ne saranno le condizioni.

Non conosciamo ancora la durata e la portata economica dell’emergenza mondiale in corso. Sappiamo, però, che tutte le variabili del Prodotto interno lordo subiranno un impatto negativo: il turismo – che rappresenta in Italia 13 punti di Pil – è attualmente a zero, le esportazioni – un altro 33% del Pil – seguono il rallentamento del commercio mondiale, la produzione e la domanda interna rallentano. Tuttavia, esprimersi in termini di punti di Pil o di percentuali di erosione del commercio mondiale sarebbe avventato. Per questo motivo, sostituisco i pensieri ai numeri.

Il tema su cui possiamo lavorare da subito non è stimare “quanto” perdiamo oggi ma pensare “come” partecipare alla ripresa domani. Come cambieranno i mercati? Le abitudini dei consumatori? I rapporti di scambio geopolitici? In questa riflessione vogliamo restare ottimisti rispetto al futuro posizionamento dell’Italia sui mercati mondiali.