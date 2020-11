Crugnola-Ometto su Citroën C3 R5 vincono il Campionato Italiano Rally Una stagione dai mille risvolti che alla fine vede la vittoria di gara e di campionato dell'equipaggio Crugnola-Ometto con la Citroën C3 R5. Andreucci-Andreussi conquistano il titolo due ruote motrici con la debuttante 208 Rally4 di Giulia Paganoni

Adrenalina ai massimi giri fino alla fine. La stagione 2020 del Campionato Italiano rally ha vissuto non poche difficoltà, come la disciplina in generale, e tanti, tantissimi colpi di scena.

Alla fine il duello per l'assoluta era tra Crugnola su Citroën C3 R5 e Basso su Volkswagen Polo.

Citroën C3 R5 vittoriosa con Crugnola-Ometto

Il Rally Tuscan Rewind è stato l'ultimo appuntamento del Cir2020 e anche quello decisivo. I protagonisti erano già stati annunciati dalle altre gare, Andrea Crugnola con Pietro Ometto su Citroen C3 R5 e Giandomenico Basso insieme a Lorenzo Granai su Volkswagen Polo R5.

I due equipaggi sono arrivati sulla terra toscana con soli quattro punti in favore della secondi ma con una grossa opportunità per i primi: il coefficiente 1,5 della gara.

Sin dai primi passaggi sulle prove speciali, Basso non ha trovato il giusto feeling con la sua Vw Polo, mentre Crugnola ha iniziato a spingere imponendosi alla testa della corsa e riuscendo poi, con grande professionalità, a gestire il vantaggio accumulato.