Crugnola-Ometto vincono la 104esima edizione del Rally Targa Florio

Cir Junior e Suzuki Cup

Finale a sorpresa tra le Ford Fiesta R2 di Motorsport Italia dove al termine di una gara dominata da Mattia Vita ad aggiudicarsi la gara siciliana è Giorgio Cogni. Il driver piacentino è rimasto sempre vicino al lucchese fino al sorpasso nella prova numero sei. Cogni ha chiuso con tre secondi netti di vantaggio su Vita cogliendo i punti che gli danno accesso alla vetta della classifica di Campionato. Vita paga l'inesperienza sul fondo bagnato perdendo 13 secondi sulla prova numero sette del rally. Un terzo posto in gara e secondo nello Junior in una gara sempre in cerca del giusto ritmo per l'altro piacentino Andrea Mazzocchi. Alle sue spalle chiude l'astigiano Emanuele Rosso, anche lui non pienamente soddisfatto della sua prestazione. Continuano ad accumulare esperienza e chilometri gli altri due compenti del Six pack Riccardo Pederzani e Michele Bormolini, rispettivamente quarto e quinto.

Nella corsa per il Campionato Italiano R1, il capoclassifica aostano Simone Goldoni sulla nuova Suzuki Swift Hybrid è riuscito ad avere la meglio e sorpassare l'avversario Davide Porta, al top fino all'ultima, alla sua prima volta in Sicilia sulla Ford Fiesta.

È stata una vera e propria corsa ad esclusione per la Suzuki Rally Cup. La Targa Florio si è infatti rivelata estremamente ostica per i protagonisti del trofeo, molti dei quali sono stati costretti al ritiro. A strappare la vittoria è stato quindi il padovano Nicola Schileo navigato da Luciano Renzo Finzi su Suzuki Swift R1. Secondo posto della Suzuki Rally Cup va a Simone Calcagno ed Alessandro Parodi su altra Boosterjet, terzo posto per Cristian Mantoet e Stefano Beltramello su una Swift di classe Racing Start.

Classifica e prossimo appuntamento

La classifica piloti vede ancora al comando Basso con 49 punti, seguito a Crugnola a 45 e Re a 25 punti. Quarta posizione per Michelini, seguito da Albertini che dopo questa gara si porta a 22 lunghezze.

Il prossimo appuntamento è per un altro rally dalla storia intramontabile, il Sanremo in programma sabato 3 ottobre.