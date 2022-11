Crypto-terremoto. Binance tende una mano a Ftx ma il token Ftt crolla dell’85%. Bitcoin a 17mila

Il prezzo di Ftt è crollato dell’85% fin sotto i 3 dollari. Anche il prezzo di Bnb è tornato a scendere arrivando a perdere fino al 10%. Trascinati dalla valanga anche bitcoin ed ethereum che hanno toccato ribassi nell’ordine del 10% e 15% con bitcoin che ha aggiornato a 17mila dollari i minimi dell’anno. «Bitcoin ed ethereum sono considerate le riserve di valore nel settore. Vengono venduti dagli operatori quando bisogna fare cassa e reperire liquidità - spiega Stefano Bargiacchi di Directa -. Questo perché molti fondi avendo esposizione su Ftt sono stati costretti a liquidare. È questo l’effetto contagio su cui dovremo concentrare l’attenzione in avanti. In questa storia dobbiamo dire che Cz ha messo in atto una strategia che ha permesso di limitare i danni per l’industria, ma potrebbe essere troppo tardi».

In forte ribasso anche Solana che ha lasciato sul terreno oltre il 20%. La criptovaluta è parte del collaterale di Alameda research e tra gli ambienti crypto si vocifera sia stata in più occasioni sostenuta durante questo bear market dallo stesso Sbf. La speculazione potrebbe aver puntato sull’eventualità di una mancanza di questo appoggio. La situazione resta in bilico e andrà monitorata nelle prossime giornate.

Il nuovo terremoto

Quel che è certo è che il mercato delle criptovalute sta vivendo un altro terremoto, che segue i casi di Luna e Celsius della scorsa primavera che hanno scottato numerosi investitori. Mai come in questo momento gli esperti del settore ricordano il principio “Not your keys, not your coin”. Sta a significare che coloro i quali parcheggiano le proprie criptovalute sugli exchange si espongono al rischio dello stesso perché le crypto, nel momento in cui sono all’interno dell’exchange, difatti non sono più di proprietà dell’investitore. Torneranno ad esserlo solo nel momento in cui le trasferirà su un proprio portafoglio con tanto di chiavi private.