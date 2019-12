Crystal Ball

Nato da un'idea del chimico Claudio Pasini con il suo socio Carlo Alberto Colombo viene lanciato sul mercato come Le bolle fatate nel 1947 e poi ritirato per lo scarso interesse riscontrato. Pasini e Colombo ci riprovano nel 1968 e dal laboratorio di Burago di Molgora, in Brianza, esce la pasta che si trasforma in bolle chiamata Crystal Ball. Distribuito da Giochi Preziosi, costa sui 5 euro a tubetto.