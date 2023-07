Credito troppo caro e investimenti bloccati, l'aumento dei tassi frena la crescita

Le costruzioni non trainano più

Le costruzioni hanno segnato il secondo calo consecutivo a maggio, -0,7, con un -4,3 da inizio anno. Non stanno più trainando l'industria. I servizi sono spinti dal turismo: +13,2 la spesa degli stranieri in Italia, i passeggeri in aeroporto nel secondo trimestre sono sopra i livelli del 2019.

Export in calo

È in calo l’export di beni, anche se a maggio la riduzione si è attenuata (-0,3% a prezzi correnti): pesa il forte calo della domanda Ue, -1,7%, mentre è buona la performance extra Ue, +1,2%. Sono negative le prospettive per i prossimi mesi dagli ordini esteri per le imprese manifatturiere, che a luglio hanno toccato i minimi da gennaio 2021 (-20,6). Sono «incerti» i consumi.

Nel primo trimestre cresce il numero degli occupati

Un sostegno arriva dal mercato del lavoro: ad aprile-maggio +0,4% il numero di occupati sul primo trimestre (+184mila nei primi 5 mesi).

L’impatto della debolezza tedesca sul pil italiano

Il documento del Csc dedica un focus alla Germania, paese per noi determinante: quando l’industria tedesca frena, si ha un impatto sulla produzione italiana. La Germania sta subendo la seconda recessione nell’arco di tre anni. Lo shock inflazionistico, spiega il Csc, ha portato giù i consumi privati. Le costruzioni soffrono, sull’industria ci sono luci e ombre. Nella prima parte del 2023 l’industria tedesca tiene, +1,2% annuo nel periodo gennaio-maggio; i tedeschi stanno investendo molto nella transizione green (la produzione di batterie è cresciuta negli ultimi tre anni oltre +150%, contro il +6% in Italia). Le previsioni indicano comunque una recessione breve, con una risalita nel 2024 al +1,1-1,2%. La debolezza tedesca, comunque, potrebbe frenare il pil italiano, colpendo export e turisti tedeschi che arrivano da noi.

Usa, Cina, India e Brasile

Nello scenario globale gli Usa si mostrano in crescita, con un pil a +0,6% nel secondo trimestre, grazie a consumi e investimenti. In Cina la manifattura resta in espansione ma preoccupa il rischio di deflazione, con una dinamica dei prezzi vicina allo zero. In India cresce la produzione, continua il deterioramento in Brasile.