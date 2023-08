CsC: necessario potenziare le filiere per ridurre i rischi geopolitici

Sulle strategie da attuare, i dati raccolti nella ricerca Centro Studi Confindustria e Re4It (Reshoring for Italy) su reshoring e offshoring delle imprese manifatturiere nel 2021, confermano un uso limitato di backshoring di produzione, totale o parziale. Si rivela invece un uso del backshoring di fornitura tra le imprese manifatturiere italiane, una scelta basata sulla riduzione della distanza e sulla migliore qualità dei prodotti. Circa il 75% del totale degli intervistati nel sondaggio ha acquistato forniture totalmente o parzialmente da imprese estere e il 21% ha effettuato backshoring di fornitura.

Questa scelta è compatibile con l'offshoring di produzione, poiché rilocalizzare la catena di fornitura non comporta necessariamente spostare eventuali attività produttive all'estero. L'accorciamento delle filiere globali potrebbe accompagnare soluzioni alternative come l'economia circolare: sarebbe più realizzabile in un contesto nazionale o europeo, con normative comuni e minori costi di transazione.

A livello Ue il Critical Raw Materials Act è un importante passo avanti ma sono necessari miglioramenti per creare un contesto normativo e di investimento favorevole alle imprese. È importante non sovraccaricare le imprese ed evitare oneri amministrativi e occorrono ampie misure per eliminare gli ostacoli e stimolare gli investimenti privati lungo tutta la catena del valore, sviluppando anche il sostegno finanziario pubblico per rendere attraenti i progetti strategici in cui è difficile attivare investimenti privati.

