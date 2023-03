CsC: Pil meglio del previsto, +0,4% nel 2023 e +1,2% nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'andamento del Pil italiano nel 2023 (+0,4%) è in netto rallentamento rispetto alla media del 2022. Ma è più favorevole di quanto ipotizzato appena qualche mese fa, quando si prevedeva una variazione annua nulla dell'economia italiana. Nel 2024, invece, grazie al rientro dell’inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale, si registrerà una dinamica migliore anche in Italia (+1,2% annuo). Lo si legge nel Rapporto di previsione del Centro studi di Confindustria «L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta».



Primi effetti positivi di investimenti e riforme Pnrr

La revisione al rialzo per il 2023 rispetto allo scenario CsC di ottobre scorso (di +0,4 punti), è spiegata interamente dall’andamento migliore delle attese nella seconda metà del 2022, nonostante lo shock energetico: ciò ha alzato l'eredità positiva lasciata al Pil del nuovo anno. In particolare, nel quarto trimestre 2022 l’Italia ha limitato al minimo l’aggiustamento al ribasso. Per i «il sentiero del Pil, però, non è rettilineo: si stima che l’economia italiana abbia subito ancora una lieve contrazione nel primo trimestre 2023, a causa soprattutto degli effetti ritardati dell'inflazione sui consumi e di una pausa degli investimenti dopo il balzo a fine 2022. Dalla seconda metà del 2023, l’attenuazione delle pressioni inflazionistiche e una limatura ai tassi di interesse dovrebbero favorire una dinamica positiva del Pil fino alla fine del 2024. Un profilo di crescita moderato, ma superiore, di poco, alla media pre-crisi grazie ai primi effetti positivi di investimenti e riforme del Pnrr sul potenziale di espansione della nostra economia».

Industria, produzione in recupero nel biennio 2023-2024

«Produzione industriale in recupero» nel 2023 e 2024. «Nel biennio di previsione la produzione è attesa in modesta crescita, sebbene con una forte eterogeneità tra i comparti industriali». L’attività delle imprese nel 2022 è aumentata di +0,4% rispetto al 2021. In base ai dati mensili, ha superato i livelli pre Covid di +2,1% (gennaio 2023 rispetto a dicembre 2019), meglio rispetto agli altri partner europei: la Germania mantiene un divario negativo di -1,7%, la Francia di -3,7% e la Spagna ha chiuso il gap (0,0%). La dinamica in Italia, tuttavia, «è stata caratterizzata da una notevole volatilità su base trimestrale», osserva il CsC.

Inflazione alta ma in calo nel 2023, nel 2024 +2,3%

«Inflazione alta, ma in calo» in Italia. In media si attesterà al +6,3% nel 2023, mentre per avvicinarsi all’obiettivo del 2% si dovrà aspettare il 2024 quando è attesa al +2,3% in media. Così il Rapporto del Centro studi di Confindustria. La dinamica dei prezzi al consumo «ha finalmente virato al ribasso a partire da dicembre 2022» portando la variazione acquisita per la media del 2023 al +5,4%. «Il driver principale del ribasso nel 2023 - secondo il CsC- è il progressivo venir meno (già iniziato a fine 2022) dell’impatto del precedente rincaro di petrolio e gas sulla variazione (a 12 mesi) dei prezzi al consumo energetici». Il nuovo rafforzamento dell’euro sul dollaro (+8,1% annuo a marzo da ottobre 2022), secondo il Centro studi di Confindustria, «alleggerisce in Italia l’inflazione importata tramite materie prime (e input intermedi) acquistati dall'estero. Questo tende a frenare la dinamica dei prezzi al consumo nel Paese». Per il 2023, si legge nel dossier, l’ipotesi incorporata «comporta un ulteriore apprezzamento dell'euro (+1,6%). Ciò amplia i benefici per i prezzi della prevista flessione delle quotazioni di petrolio e gas».



Dinamica debole per famiglie, ripresa rinviata a 2024

«Dinamica debole per i consumi nel 2023, ripresa rinviata al 2024. I consumi delle famiglie italiane rimarranno quasi fermi in media d’anno nel 2023 (+0,2%), al di sotto del trascinamento dal 2022 (+0,4%)». È la stima contenuta nel rapporto del Centro studi di Confindustria. «Il calo della spesa delle famiglie iniziato nell’ultimo quarto dell'anno scorso è, infatti, atteso proseguire anche nella prima parte del 2023, seppur in maniera meno intensa», scrive il CsC. «Sulla scia della discesa dell’inflazione e, al tempo stesso, della ripresa dell’attività economica, i consumi torneranno a crescere nella seconda metà dell’anno, e continueranno a farlo con un po’ più di slancio nel 2024 (+1,4%). Il biennio di previsione si chiuderà con una spesa delle famiglie ancora sotto i livelli del 2019 (-0,4%)». Le informazioni congiunturali confermano che «un ulteriore indebolimento della domanda dovrebbe materializzarsi nei primi mesi dell’anno. Con qualche oscillazione a livello mensile, il clima di fiducia a inizio 2023 si mantiene ancora al di sotto della media pre-pandemica (104,0 a febbraio da 110,9 in media nel 2019), anche con riferimento ai giudizi sulla situazione personale e sul clima economico, nonostante si sia arrestato il deterioramento delle valutazioni dei consumatori proseguito lungo tutto il 2022». I comportamenti dei consumatori «saranno prudenti nel 2023, specie a inizio anno», scrive il CsC. «Tuttavia, nel corso del 2023 (e poi nell’anno successivo) i consumi potrebbero recuperare, con l’attesa discesa dell'inflazione, e la sostanziale stabilità del reddito totale reale, prevista nel 2023». La ripresa, attesa per la seconda parte del 2023, legata al rientro dei prezzi, «si rafforzerà nel 2024, favorita anche da una dinamica del reddito disponibile reale positiva, per effetto della ripresa dell’economia e dell’occupazione».