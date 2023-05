Csc: nel secondo trimestre Pil in crescita ma a ritmi più moderati

Profitti in Europa

Congiuntura Flash dedica un focus proprio su questo aspetto, confrontando l'Europa e l’Italia: nel 2022 c’è stato nell’Eurozona un forte aumento dei profitti unitari (calcolati in base al mol), +8,1 in media sul 2021 (stime Csc), in particolare il commercio, +19,4, le costruzioni, +17,6, nei settori energetici-estrattivi, +43,4. Nella manifattura +10,3, mentre nei servizi c'è stata una sostanziale stabilità (-0,4%, esclusa la Pa). Dati che, dice il testo, ricalcano le evidenze della Bce.

In Italia i profitti non alimentano l’inflazione

In Italia la dinamica dei profitti unitari è differente: per il totale economia la crescita è +3,5 nel 2022 rispetto al 2021, molto più bassa che nell’Eurozona. I settori che hanno avuto aumenti significativi sono l’energetico-estrattivo e il commercio, +8,0%. Hanno subito una flessione dei profitti unitari sia i servizi, -2,6, che le costruzioni, -3,8. La manifattura ha avuto un forte calo, -8,1% in media nel 2022, nonostante il recupero dell'ultimo trimestre. Quindi, sottolinea il Csc, la tesi per cui l’aumento di profitti ha alimentato l’inflazione non si applica pienamente all’Italia.

L’analisi della Commissione Ue

Un’analisi della Commissione Ue, cita Congiuntura Flash, giunge a risultati analoghi: mostra che in tutti i paesi europei, nel 2022, i profitti unitari hanno contribuito molto al balzo dell’inflazione, tranne che in Italia. Tra i motivi che possono spiegare la dinamica più bassa dei margini in Italia sono elencati: un maggior aumento dei prezzi energetici, minore dimensione delle imprese, maggior peso di settori a valle, strategie di prezzo mirate a sostenere i volumi.

Questo può frenare la crescita degli investimenti nella manifattura, perché riduce la possibilità di autofinanziamento delle imprese, in una situazione in cui le disponibilità liquide sono in calo e il credito si riduce.

Consumi

Tornando alla congiuntura, il Csc denota segnali misti sui consumi: a marzo è proseguito il calo dei beni alimentari, -0,7 in volume, mentre sono ripartite le vendite di auto. A livello internazionale si registra debolezza nell'Eurozona, negli Usa riparte l'industria, frena la Cina mentre cresce l’India.